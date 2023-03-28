Вместо Highlander: в Россию приехал кроссовер Toyota Crown Kluger

Для начала отметим, что с «Тойотой Краун» новинка не имеет ничего общего. Этот седан остался только на японском рынке, а для Китая название Crown выделили в отдельный суббренд. Сейчас его модельная линейка представлена кроссовером Toyota Crown Kluger и вэном Toyota Crown Vellfire. И поскольку нас интересует SUV, сосредоточимся на нем.

Итак, Crown Kluger представляет собой немного перелицованный Toyota Highlander нового поколения. У модели поменяли дизайн передней части и добавили более агрессивный обвес. На решетке радиатора видна эмблема в виде стилизованной короны, а корму украшает традиционный логотип Toyota.

Силовой агрегат состоит из 2,5-литрового бензинового двигателя и электромотора. Суммарная отдача — 249 сил. Привод — полный.

В списке оснащения есть трехзонный климат-контроль, панорамная крыша, обогрев и вентиляция кресел, а также множество электронных систем. Что же касается цен, то, как передает Auto.ru, прайс начинается от 5 100 000 рублей.