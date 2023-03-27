Почему сейчас опасно покупать подержанный Hyundai ix35

Напомним, что Hyundai ix35 начали производить в 2010 году, а в 2013-м корейцы провели рестайлинг. Сейчас полноприводную версию 2014 года выпуска с пробегом около 100 000 км можно приобрести за 1 500 000 рублей. Примерно в ту же сумму обойдется моноприводный «паркетник» с 70 000 км на одометре, который собрали в 2015 году.
Перед покупкой обязательно осматривайте кузов — лакокрасочное покрытие можно отнести к слабой стороне «корейца». Сколы и царапины находятся даже на тех автомобилях, к которым относились очень бережно. Не обошла стороной ix35 и коррозия: ржа появляется на нижней кромке двери багажника и передних стойках.
Самый популярный двигатель — бензиновый, объемом два литра и мощностью 150 л. с. Как и у других агрегатов альянса Hyundai-Kia, у него нередко появляются задиры на стенках цилиндров, и причин тому может быть несколько. Как вариант — владелец экономил на обслуживании и заливал дешевое моторное масло. Или начался процесс деградации сот нейтрализатора, от чего керамическая пыль попадает внутрь и работает как абразив, постепенно приближая капремонт.
Что касается коробок передач, то подавляющее большинство ix35 встречается не с «механикой», а с гидромеханическим «автоматом». Он довольно надежен и проблем не доставляет, однако если в движении появились рывки, это скажет о том, что гидроблок забился продуктами износа или что скоро потребует замены датчик температуры масла.
В подвеске стоит обратить внимание на «резинки» — их меняют через каждые 40 000 км. Шаровые опоры и ступичные подшипники «живут» примерно 60 000 км. Довольно недолговечны тормозные диски, причем особенно достается передним. Сигнал, что детали пора обновить — биение на руле при замедлении. И лучше использовать оригинальные запчасти, а не китайские, потому как азиатские расходники не отличаются качеством.
Подведем итог. В целом подержанный Hyundai ix35 вполне можно рассматривать к покупке. Но стоит внимательно отнестись к осмотру и диагностике силового агрегата: задиры в цилиндрах дорого обойдутся новому владельцу. Да и ремонт «коробки» может вытянуть из семейного бюджета немало