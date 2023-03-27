Почему сейчас опасно покупать подержанный Hyundai ix35

Напомним, что Hyundai ix35 начали производить в 2010 году, а в 2013-м корейцы провели рестайлинг. Сейчас полноприводную версию 2014 года выпуска с пробегом около 100 000 км можно приобрести за 1 500 000 рублей. Примерно в ту же сумму обойдется моноприводный «паркетник» с 70 000 км на одометре, который собрали в 2015 году.

Перед покупкой обязательно осматривайте кузов — лакокрасочное покрытие можно отнести к слабой стороне «корейца». Сколы и царапины находятся даже на тех автомобилях, к которым относились очень бережно. Не обошла стороной ix35 и коррозия: ржа появляется на нижней кромке двери багажника и передних стойках.

Самый популярный двигатель — бензиновый, объемом два литра и мощностью 150 л. с. Как и у других агрегатов альянса Hyundai-Kia, у него нередко появляются задиры на стенках цилиндров, и причин тому может быть несколько. Как вариант — владелец экономил на обслуживании и заливал дешевое моторное масло. Или начался процесс деградации сот нейтрализатора, от чего керамическая пыль попадает внутрь и работает как абразив, постепенно приближая капремонт.