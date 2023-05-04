Обновленный кроссовер Hyundai Creta проходит дорожные тесты

Изображения прототипа публикует корейское издание Autospy.net. На них виден автомобиль, полностью закрытый камуфляжем. Однако под чехлами можно рассмотреть довольно крупную решетку радиатора с внушительными поперечинами. Ожидается, что дизайн экстерьера выполнят в том же стиле, что и внешность нового «Соляриса», который дебютировал на индийском рынке под названием Verna.

Что касается силовых агрегатов, то здесь мы можем увидеть как привычный бензиновый мотор объемом 1,6 л, так и «дизель». Кроме того, упорно ходят слухи, что Creta получит и новый наддувный двигатель объемом 1,5 литра мощностью 160 л. с. Он станет работать в паре с семиступенчатым «роботом». Это «сердце», по мнению журналистов Autocar India, установят на «заряженную» Creta N-Line. Она будет отличаться более агрессивным обвесом.

О том, когда же мы увидим товарную версию кроссовера, не сообщается.