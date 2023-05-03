Трейд-ин шин у автодилера: подвох или реальная выгода

Сама схема предельно проста и далеко не нова. Например, она уже существует у большинства крупных сетей, продающих покрышки. Клиент привозит свои «баллоны» и отдает их на оценку. Потом выбирает новые шины, а разницу доплачивает в кассу. Среди «плюшек» — бесплатный шиномонтаж или хранение.

Размер этой самой разницы сильно зависит от того, в каком состоянии комплект, который вы привезли. Если на нем видны следы ремонта проколов, есть неравномерный износ, грыжи или трещины в протекторной части, то такой вообще могут не принять. Тогда ничего другого не остается, как ехать и сдавать «башмаки» в утиль. Кстати, за это вы получите около 2000 рублей.

Если «баллоны» в неплохом состоянии, то, скажем, модели Nokian размерностью R16 с остаточной глубиной протектора 5 мм выкупят примерно за 1300—1500 рублей (итого на руки — 5200—6000 рублей). Конечно же, никто не мешает оценщикам опустить вас по цене. Но это мы оставим на их совести.