Трейд-ин шин у автодилера: подвох или реальная выгода

Сама схема предельно проста и далеко не нова. Например, она уже существует у большинства крупных сетей, продающих покрышки. Клиент привозит свои «баллоны» и отдает их на оценку. Потом выбирает новые шины, а разницу доплачивает в кассу. Среди «плюшек» — бесплатный шиномонтаж или хранение.
Размер этой самой разницы сильно зависит от того, в каком состоянии комплект, который вы привезли. Если на нем видны следы ремонта проколов, есть неравномерный износ, грыжи или трещины в протекторной части, то такой вообще могут не принять. Тогда ничего другого не остается, как ехать и сдавать «башмаки» в утиль. Кстати, за это вы получите около 2000 рублей.
Если «баллоны» в неплохом состоянии, то, скажем, модели Nokian размерностью R16 с остаточной глубиной протектора 5 мм выкупят примерно за 1300—1500 рублей (итого на руки — 5200—6000 рублей). Конечно же, никто не мешает оценщикам опустить вас по цене. Но это мы оставим на их совести.
Если согласны, остается подобрать себе «обновку». Скажем, модель Pirelli Cinturato P1 Verde размерностью 205/55R16 у дилера «Авторусь» обойдется в 4860 рублей за штуку (19 440 рублей за 4 шт.). У шинников из Ivanor (бывший Vianor) этот размер есть за 5260 рублей. А за Nexen Nblue HD Plus просят 4840 рублей. То есть цены у автодилеров и специализированных продавцов примерно одинаковые и какой-либо халявы ждать не приходится. Выигрыш видится лишь в том, что не надо думать, куда деть старые покрышки.
Безусловно, продать их на Avito может быть и выгоднее, но для этого потребуются время и нервы. Обычно покупатели очень придирчивы и скрупулезно проверяют каждый порез.
Что касается дилеров, то трейд-ин станет для них еще одним источником поддержания штанов в наше непростое время. «Бэушные» шины могут отправлять в регионы, где их легко продать с небольшой наценкой. Плюс, «накидки» идут и на новые модели. Вот так с миру по нитке можно и кризис пережить.