Трейд-ин шин у автодилера: подвох или реальная выгода

Фото: Drive2.ru (Мосавтошина)
Про покупку автомобиля в трейд-ин слышали многие. Такую услугу предлагают все официалы. А вот про трейд-ин шин, который можно также провести в автосалоне знает не каждый. Портал «АвтоВзгляд» разобрался в нюансах на первый взгляд «сладкого» предложения.
Виктор Васильев

Сама схема предельно проста и далеко не нова. Например, она уже существует у большинства крупных сетей, продающих покрышки. Клиент привозит свои «баллоны» и отдает их на оценку. Потом выбирает новые шины, а разницу доплачивает в кассу. Среди «плюшек» — бесплатный шиномонтаж или хранение.

Размер этой самой разницы сильно зависит от того, в каком состоянии комплект, который вы привезли. Если на нем видны следы ремонта проколов, есть неравномерный износ, грыжи или трещины в протекторной части, то такой вообще могут не принять. Тогда ничего другого не остается, как ехать и сдавать «башмаки» в утиль. Кстати, за это вы получите около 2000 рублей.

Если «баллоны» в неплохом состоянии, то, скажем, модели Nokian размерностью R16 с остаточной глубиной протектора 5 мм выкупят примерно за 1300—1500 рублей (итого на руки — 5200—6000 рублей). Конечно же, никто не мешает оценщикам опустить вас по цене. Но это мы оставим на их совести.

Фото: Drive2.ru (begser73)

Если согласны, остается подобрать себе «обновку». Скажем, модель Pirelli Cinturato P1 Verde размерностью 205/55R16 у дилера «Авторусь» обойдется в 4860 рублей за штуку (19 440 рублей за 4 шт.). У шинников из Ivanor (бывший Vianor) этот размер есть за 5260 рублей. А за Nexen Nblue HD Plus просят 4840 рублей. То есть цены у автодилеров и специализированных продавцов примерно одинаковые и какой-либо халявы ждать не приходится. Выигрыш видится лишь в том, что не надо думать, куда деть старые покрышки.

Безусловно, продать их на Avito может быть и выгоднее, но для этого потребуются время и нервы. Обычно покупатели очень придирчивы и скрупулезно проверяют каждый порез.

Что касается дилеров, то трейд-ин станет для них еще одним источником поддержания штанов в наше непростое время. «Бэушные» шины могут отправлять в регионы, где их легко продать с небольшой наценкой. Плюс, «накидки» идут и на новые модели. Вот так с миру по нитке можно и кризис пережить.

авторынок, дилеры, летние шины, шины, шиномонтаж
3 мая 2023
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