Mazda работает над новым поколением модели CX−5

Как заявил австралийскому изданию Drive представитель марки Аластер Доак, новое поколение кроссовера появится в конце 2024 года. А к дилерам товарные автомобили приедут в 2025 году. Серьезно переформатировать «пятерку» или отказываться от нее никто не собирается. CX−5 — самый продаваемый SUV компании во многих странах мира.

Судя по всему, перехода на новую платформу тоже не будет. Модель предложит традиционные модификации с передним или полным приводом, а под капотом останутся четырехцилиндровые моторы.

В настоящее время разработка нового поколения только начинается, поэтому какие-либо выводы делать рано. Однако можем предположить, что наряду с традиционными силовыми агрегатами CX−5 получит гибридную версию. Инновационную установку могут позаимствовать у «Тойоты».