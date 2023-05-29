Mazda работает над новым поколением модели CX−5

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Некоторое время назад появились слухи, что японцы намерены убрать Mazda CX−5 из своего модельного ряда, либо кардинально изменить этот SUV. Разговоры возникли на основании того, что азиаты разработали заднеприводную «тележку», на которой планируют выпускать все будущие автомобили. Менеджмент компании решил развеять домыслы.
Виктор Васильев

Как заявил австралийскому изданию Drive представитель марки Аластер Доак, новое поколение кроссовера появится в конце 2024 года. А к дилерам товарные автомобили приедут в 2025 году. Серьезно переформатировать «пятерку» или отказываться от нее никто не собирается. CX−5 — самый продаваемый SUV компании во многих странах мира.

Судя по всему, перехода на новую платформу тоже не будет. Модель предложит традиционные модификации с передним или полным приводом, а под капотом останутся четырехцилиндровые моторы.

В настоящее время разработка нового поколения только начинается, поэтому какие-либо выводы делать рано. Однако можем предположить, что наряду с традиционными силовыми агрегатами CX−5 получит гибридную версию. Инновационную установку могут позаимствовать у «Тойоты».

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29 мая 2023
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