Скандал в китайском семействе: почему резко падают продажи автомобилей Haval

На первый взгляд кажется, что весь вопрос в противостоянии «старого» и «нового» — Great Wall специализируется на выпуске автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, в то время как BYD уделяет большое внимание производству машин с нетрадиционными источниками энергии и в настоящее время вышла на первое место в мире по продажам электромобилей. Но такое объяснение слишком оторвано от жизни — какие разборки можно вести, находясь на абсолютно не пересекающихся между собой полях деятельности?

Если не это, то чем же тогда не угодил слон моське? Вес их действительно несопоставим: мировые продажи BYD в 2022 году составили 1,9 млн. машин, а у Great Wall Motor не дотянули до 1,1 млн. По итогам продаж за четыре месяца текущего года «Великая стена» вылетела из ТОП−10 крупнейших автомобильных компаний Китая.

Нечестная конкуренция

И тем не менее, конкурентная ниша у них есть. Следовательно, существует и мотив для дискредитации соперника. Когда-то Great Wall Motor реализовывала в Поднебесной больше всего внедорожников и кроссоверов, а ее Haval H6 на протяжении многих лет был самым популярным продуктом в этом сегменте.

Однако за последние несколько лет на вершину поднялся BYD. С января по апрель 2023 года было продано 63 682 автомобиля Haval H6, что на 25,9% меньше, чем за тот же период прошлого года. В то же время семейство кроссоверов BYD Song разошлось тиражом 174 422 штуки, что на 76,5% больше, чем годом ранее. Естественно, подобная трансформация не могла оставить бывшего чемпиона равнодушным.

Но вместо того, чтобы постараться вернуть свое место по гамбургскому счету, он решил подложить гвоздей в кроссовки обидчика. Но кто говорит, что нет правды на земле? Результат оказался закономерным. Да, акции BYD на Гонконгской бирже упали на 5,4%. Однако ценные бумаги Great Wall Motor рухнули на 7,3%. И вы все еще стоите в очереди на Haval?