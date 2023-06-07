Skoda запустила производство нового Kodiaq

Первые кузова Skoda Kodiaq второго поколения выпустили в рамках масштабного процесса модернизации производства, на который автостроитель потратил около 12 000 000 евро. Новое оборудование появилось на линии сборки шасси и главном конвейере.

Стало известно, что Kodiaq получит гамму бензиновых и дизельных моторов, а также впервые в своей истории — гибридные модификации, в том числе с возможностью зарядки от бытовой сети. Вероятно, это будет бензоэлектрический Kodiaq iV, всю информацию о котором пока держат в тайне.

Как мы уже писали, презентация модели пройдет осенью, а в продаже новинка появится не раньше 2024 года.

Актуальный же Kodiaq даже сейчас можно купить в России. Дилеры продают «параллельные» кроссы 2023 года выпуска за 5 550 000 рублей. За такие деньги гражданин получает довольно богатое оснащение Style, 2-литровый мотор отдачей 180 сил, «робот» и полный привод.