Почему Lamborghini Urus станет скоро неинтересен российским олигархам

Как передает издание Autocar, ссылаясь на главу итальянского бренда Стефана Винкельманна, экологические требования заставляют внедрять инновационные силовые установки и отказываться от традиционных ДВС. Поэтому в следующем году Urus станет гибридным, а со временем — полностью электрическим.

Однако технических подробностей пока мало. Вероятно, в основу силовой системы ляжет 4-литровый турбированный V8. И не исключено, что к разработке привлекут инженеров Porsche, у которых есть богатый опыт работы в подобных проектах. А чисто электрическая модификация кроссовера появится в 2029 году.

Производитель идет в ногу с инновациями, но они могут и не принести желаемой прибыли. Дело в том, что богатые покупатели из ОАЭ, Катара, Омана, да и России привыкли к мощным бензиновым движкам, и переход на «экокроссоверы» они наверняка не оценят. И тогда «Ламбо» придется считать убытки, чем конкуренты в лице Ferrari и Bentley будут рады.