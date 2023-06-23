Почему Lamborghini Urus станет скоро неинтересен российским олигархам

Фото производителя
Легендарный производитель спорткаров — компания Lamborghini — убирает из модельного ряда бензиновые варианты кроссовера Urus. В 2024 году у люксового SUV останутся лишь гибридные силовые установки. И вполне вероятно, что такое решение скажется не лучшим образом на продажах.
Виктор Васильев

Как передает издание Autocar, ссылаясь на главу итальянского бренда Стефана Винкельманна, экологические требования заставляют внедрять инновационные силовые установки и отказываться от традиционных ДВС. Поэтому в следующем году Urus станет гибридным, а со временем — полностью электрическим.

Однако технических подробностей пока мало. Вероятно, в основу силовой системы ляжет 4-литровый турбированный V8. И не исключено, что к разработке привлекут инженеров Porsche, у которых есть богатый опыт работы в подобных проектах. А чисто электрическая модификация кроссовера появится в 2029 году.

Производитель идет в ногу с инновациями, но они могут и не принести желаемой прибыли. Дело в том, что богатые покупатели из ОАЭ, Катара, Омана, да и России привыкли к мощным бензиновым движкам, и переход на «экокроссоверы» они наверняка не оценят. И тогда «Ламбо» придется считать убытки, чем конкуренты в лице Ferrari и Bentley будут рады.

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23 июня 2023
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