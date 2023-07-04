На смену Atlas: в Россию приехал кроссовер Geely Boyue Cool

Geely Boyue Cool базируется на современной модульной платформе CMA, разработанной под руководством и при непосредственном участии инженеров Volvo. Длина автомобиля достигает 4510 мм, а колесная база увеличилась до 2701 мм, что на 31 мм больше, чем у Atlas.

Под капотом привезенных из Китая автомобилей устанавливается 1,5-литровый турбированный двигатель, который развивает мощность в 181 л. с. В паре с ним идет 7-ступенчатая роботизированная коробка с двумя сцеплениями. Привод только передний.

Оснащение кроссовера впечатляет. Управление системами автомобиля осуществляется с помощью гигантского планшета диагональю 13,2 дюйма. Машина «узнает» хозяев в лицо и при соответствующих настройках перенастраивает кресло и рулевую колонку под прописанных в памяти водителей. Кроссовер оборудован системами слежения за разметкой, может считывать знаки, предупреждает о превышении скорости, имеет продвинутый парктроник с камерами и многие другие опции.