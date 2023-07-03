Второе дыхание: тест-драйв седана Kaiyi E5

Как и у большинства современных «китайцев», с внешностью у Kaiyi E5 все более чем в порядке. «Лицо» машины даже не лишено оригинальности — благодаря бамперу, как бы делящему решетку радиатора на две части. Радует, что фары головного света у седана выполнены в традиционном форм-факторе, а не в стиле нынешнего тотального азиатского поветрия делать их как можно более тоненькими. Благодаря этому передок «ешки» смотрится современно, но при этом — классически.
Корма «е-пятого» напоминает какую-то из Alfa-Romeo (если кто-то еще помнит про существование таких машин). В основном из-за формы и расположения задних блок-фар. Что, впрочем, вполне понятно, ведь главный дизайнер Kaiyi когда-то работал в итальянском автоателье Pininfarina. Одним словом, общее впечатление от экстерьера Kaiyi E5 — «стильно-модно-молодежно».
Молодежный мотив прослеживается и в салоне E5. Светодиодная подсветка, красные кожаные вставки в сиденьях, интегрированные подголовники передних кресел: сплошные намеки на некий стиль и молодую энергетику.
Перед глазами водителя находится классического вида «приборка»: пара циферблатов с монохромным монитором борткомпьютера между ними. Особым разнообразием информации он не побалует, но весь набор необходимых водителю данных (запас топлива, температура двигателя, средний расход горючего и прочее) демонстрирует исправно.
10,25-дюймовый экран мультимедийной системы возвышается над центральной консолью. Все что положено она «тянет»: музыку, подключение телефона и прочее. А вот, увы, у «кондея» невозможно установить конкретную температуру работы. Приходится регулировать, ориентируясь по ощущениям «теплее-холоднее». Зато есть люк, «камеры по кругу», круиз контроль. Боковые стекла автоматически поднимаются, когда запираешь машину касанием кнопки на ее двери.
Эргономика водительского места Kaiyi E5 по современным меркам не раздражает, но — опять же — не балует. Регулировки сиденья электрические, а вот руль двигается только по углу наклона. По вылету — не предусмотрено. Впрочем, найти подходящее и удобное для себя положение водитель ростом до 182 см сможет без проблем — проверено на себе.
У кресла даже есть более-менее выраженная боковая поддержка при отсутствующей регулировке поясничного подпора. Задние пассажиры лишены «излишеств» в смысле опций, но в плане удобства посадки ущемленными себя чувствовать не будут: колесная база машины в 2700 мм позволяет им расположиться вполне комфортно.
Сильное впечатление от первых же сотен метров поездки на Kaiyi E5 получили уши: над «колесными» шумами производителю явно стоит поработать. Что касается рулевого управления, то как и умногих авто с азиатскими корнями оно у E5 по своим повадкам похоже на джойстик. Обратной связи от колес несколько не хватает, но на манипуляции рулевым колесом машина реагирует четко.
Подвеску седана явно пытались «заточить» под лучшую управляемость, добавив жесткости. Получилось пристойно: траекторию в поворотах авто держит прилично, крены небольшие, адекватные крутизне виража и скорости его прохождения. Но «в награду за это» машина подробно передает на кузов всю «мелочь», что попадается под колеса. А на крупных неровностях жестко и громко дает понять пятой точке и ушам водителя о своем неудовольствии от происходящего.
Что касается динамики, то сочетание 147 «лошадей» 1,5-литрового турбомотора, вариатора и почти полутора тонн снаряженной массы объясняют паспортные 9,8 секунд «до сотни». Со светофоров Kaiyi E5 стартует с вполне ожидаемым «энтузиазмом». Но и «слоупоком» себя его водитель тоже не ощущает.
А на скоростях выше 60 км/ч у вариатора седана проявились любопытные особенности настроек. Такое впечатление, что при переходе за этот рубеж у машины открывается что-то вроде второго дыхания. Ускорения проходят бодро, обгоны на скоростях 100—120 км/ч даются легко и непринужденно. Главное при этом — не пытаться строить из себя «шумахера», переведя КП в мануальный режим. Быстрее не поедешь.
Перевод трансмиссии «на спортивные рельсы» динамики сильно не добавляет. Если активно «топтать» педаль газа, машина что в «эко», что в «спорте» едет плюс-минус одинаково. В заторной «толчее», либо когда пытаешься ехать агрессивно, борткомпьютер показывает расход в районе 10—11 литров на 100 км. По полупустому летнему городу машина «ест» что-то около 7 литров АИ−92. А при движении по трассе мне удалось довести потребление горючего до 5,8 л/100 км.
В заключение можно сказать, что Kaiyi E5 — подходящий претендент на роль массового бюджетного автомобиля. По крайней мере, в сегменте недорогих «китайцев» ценой до 2 млн. рублей. В буклетах фирменных автосалонов присутствует и более простая комплектация модели — с тем же мотором но с 5-ступенчатой «механикой». Однако ни цен, ни возможности «пощупать» такое авто пока нет.