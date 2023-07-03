Второе дыхание: тест-драйв седана Kaiyi E5

Как и у большинства современных «китайцев», с внешностью у Kaiyi E5 все более чем в порядке. «Лицо» машины даже не лишено оригинальности — благодаря бамперу, как бы делящему решетку радиатора на две части. Радует, что фары головного света у седана выполнены в традиционном форм-факторе, а не в стиле нынешнего тотального азиатского поветрия делать их как можно более тоненькими. Благодаря этому передок «ешки» смотрится современно, но при этом — классически.

Корма «е-пятого» напоминает какую-то из Alfa-Romeo (если кто-то еще помнит про существование таких машин). В основном из-за формы и расположения задних блок-фар. Что, впрочем, вполне понятно, ведь главный дизайнер Kaiyi когда-то работал в итальянском автоателье Pininfarina. Одним словом, общее впечатление от экстерьера Kaiyi E5 — «стильно-модно-молодежно».

Молодежный мотив прослеживается и в салоне E5. Светодиодная подсветка, красные кожаные вставки в сиденьях, интегрированные подголовники передних кресел: сплошные намеки на некий стиль и молодую энергетику.