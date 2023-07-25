В Сети появились первые фото обновленного Kia Sorento

Рестайлинговый «Соренто» обзавелся новой головной оптикой с Y-образным рисунком дневных ходовых огней. Световые блоки отныне стоят вертикально и их по четыре в каждой фаре. Отсюда делаем вывод, что оптика «умная». Она не будет слепить водителей встречных машин, а также станет сама подсвечивать повороты.

Радиаторная решетка заметно увеличена в размерах, а эмблему марки дизайнеры разместили на капоте. Формы переднего и заднего бамперов тоже поменяли, а у фонарей появился новый светодиодный рисунок.

Довольно серьезным новациям подвергся и салон. Тут появилось два крупных дисплея. При этом, чтобы «впихнуть» второй, то есть центральный, потребовалось менять форму воздуховодов. В итоге они стали более компактными. Интересно и то, что прежний блок климат-контроля заменили на совсем небольшую сенсорную панель.

Кроме того, есть информация, что потребителю предложат новые цвета отделки «внутреннего мира» авто, а в качестве опции будет доступен сканер отпечатка пальца владельца, что затруднит угон автомобиля.

Что касается техники, то о ней пока информации нет. Все подробности обещают раскрыть в августе во время официальной премьеры. Надеемся, что после начала продаж мновый Sorento привезут и к нам по параллельному импорту.