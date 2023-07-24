Как автодилеры «разводят» покупателей машин, пользуясь объявленным повышением утильсбора

О запланированном росте утильсбора на импортную автомобильную технику впервые стало известно пару недель назад, когда Правительство РФ опубликовало соответствующее постановление. В нем говорится, что с 1 августа 2023 года сбор повысится при ввозе из-за рубежа любых авто для продажи их на нашем рынке. Повышение утильсбора с 178 000 до 300 000 ₽ за машину в рыночной нише модельной линейки АВТОВАЗа (с объемом мотора 1—2 л) должно (теоретически!) сделать отечественное самобеглое более привлекательным и поднять продажи тольяттинской продукции.

По идее, цена импортных машин в автосалонах должна вырасти отнюдь не с первых же чисел августа. Оформленные по новым правилам на таможне т/с должны еще доехать до торговых точек. А те — успеть распродать товар, ввезенный по-старому, с относительно небольшим утильсбором.

Но как оказалось, автобизнес по-русски уже заработал на полную катушку. Мы прошлись по нескольким столичным салонам (не будем делать им рекламу упоминанием) и узнали любопытную вещь. Из бесед с менеджерами выяснилось, что они с выгодой для себя пользуются информационным шумом вокруг вступления в силу правительственного постановления об утильсборе.