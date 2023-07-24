Как автодилеры «разводят» покупателей машин, пользуясь объявленным повышением утильсбора

О запланированном росте утильсбора на импортную автомобильную технику впервые стало известно пару недель назад, когда Правительство РФ опубликовало соответствующее постановление. В нем говорится, что с 1 августа 2023 года сбор повысится при ввозе из-за рубежа любых авто для продажи их на нашем рынке. Повышение утильсбора с 178 000 до 300 000 ₽ за машину в рыночной нише модельной линейки АВТОВАЗа (с объемом мотора 1—2 л) должно (теоретически!) сделать отечественное самобеглое более привлекательным и поднять продажи тольяттинской продукции.
По идее, цена импортных машин в автосалонах должна вырасти отнюдь не с первых же чисел августа. Оформленные по новым правилам на таможне т/с должны еще доехать до торговых точек. А те — успеть распродать товар, ввезенный по-старому, с относительно небольшим утильсбором.
Но как оказалось, автобизнес по-русски уже заработал на полную катушку. Мы прошлись по нескольким столичным салонам (не будем делать им рекламу упоминанием) и узнали любопытную вещь. Из бесед с менеджерами выяснилось, что они с выгодой для себя пользуются информационным шумом вокруг вступления в силу правительственного постановления об утильсборе.
Сотрудники ДЦ сообщали нам, что ценники на автомобили будут резко переписаны в большую сторону прямо с 1 августа. Даже на машины, которые «зависли» в продаже с начала года. Просто так, потому что очень хочется денег. То есть, говорили нам, следует срочно покупать автомобиль прямо сейчас — «пока не началось».
В паре мест нам вообще посоветовали не смотреть на ценники возле выставленных авто, а мысленно прибавлять к ним по 150 000 ₽ Мол, это реальная отпускная цена сейчас, а прайсы не успели переписать. «Но только ради вас» (то есть ради автора этого материала) с этих 150 000 рублей добрый менеджер опустится до 100 000—50 000 рублей. Красиво, а? Уверен, что на подобную уловку, позволяющую торговцу повысить итоговую цену машины на 50 000—100 000 рублей, «клюют» сейчас многие потенциальные покупатели, начитавшиеся про утильсбор.
Особенно интересно было видеть, как похожая циничная схема «развода» с использованием пугала повышения утильсбора работает в автосалонах, специализирующихся на перепродаже подержанных авто, выкупленных у автовладельцев. К этим торговым точкам утильсбор — вообще никаким боком, как говорится. Но и тут менеджеры, как выяснилось, беззастенчиво обещают повысить цены уже с 1 августа или советуют не обращать внимания на цифры в существующих прайс-листах…