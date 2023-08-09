Кроссовер Hyundai Creta получил новую особую комплектацию

Hyundai Creta в оснащении Adventure показали в Индии. Интересно, что там кроме привычного нам кроссовера продают и его удлиненную версию Alcazar.

Внешне оба SUV выделяются цветом зеленый «металлик». Черный окрас получили решетка радиатора (у нее теперь и иной дизайн), крыша, корпуса зеркал и литые диски. А тормозные суппорты щеголяют алым оттенком. На фото можно видеть защитный пластиковый обвес на дверях и порогах — это придает машинам практичности.

В салоне — сочетание черной и зеленой экокожи. В списке оснащения есть видеорегистратор, «мультимедийка» с сенсорным монитором диагональю 10,3 дюйма, круиз-контроль, металлические накладки на педали и другие блага.

К сожалению, обе машины с приводом на переднюю ось, хотя в арсенале модели присутствуют полноприводные модификации. Странное решение маркетологов.

Что касается силового агрегата, то индийская Creta оснащается бензиновым мотором объемом 1,5 литра и мощностью 115 сил. В пару к нему приставлена «механика» или вариатор.