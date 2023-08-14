Выглядит как «собака»: в Сеть выложили фотографии нового Haval H9

Прототип под индексом P11 уже несколько раз попадался в объективы камер. А значит, скоро цикл дорожных тестов закончится, и покупатели познакомятся с машиной как с новым поколением внедорожника Haval H9.

У «девятки» будет квадратный кузов, рельефный капот, прямоугольная решетка радиатора с крупными поперечинами и круглая головная оптика. В салоне виден большой экран мультимедиа и новые, более эргономичные передние кресла и селектор трансмиссии, выполненный в стиле Tank 500.

Как сообщают инсайдеры, H9 оказался не таким крупным, как предполагали ранее. Он на 200 мм длиннее, чем Haval Xianglong. То есть расстояние между крайними точками кузова новенького «проходимца» — примерно 4900 мм. А это — уже почти Tank 500, который вытянулся на 4878 мм. И есть все основания полагать, что у «девятки» может появиться третий ряд сидений.

Что касается техники, то под капотом H9 ожидаются двухлитровый наддувный мотор отдачей 224 л. с. и 8-ступенчатый «автомат» производства ZF. Полный привод с блокировками переднего и заднего дифференциалов будет доступен по умолчанию.