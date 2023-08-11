5 доступных подержанных машин с надежными двигателями-миллионниками

Напомним, что для получения столь почетного звания той или иной модели нужно обладать таким силовым агрегатом, который позволяет проехать миллион километров без капитального ремонта. Регулярное техобслуживание на статистику влияния не оказывает.

Так уж вышло, что одними из самых надежных стали японские моторы. И все потому, что у них много проверенных решений, а еще инженеры Страны восходящего солнца никогда не гнались за инновациями.

Начнем с «Тойоты». Компания с 1984 по 2007 г. выпускала двухлитровый движок серии 3S-FE. Его ставили на первое поколение Toyota RAV4, седаны Сamry и Mark 2. Последний до сих пор популярен на Дальнем Востоке.

Сейчас, скажем, «Равик» с пробегом 200 000 км продают за 400 000 рублей. Пусть на кузове ржавчина, а ходовая часть требует внимания, но SUV еще «живой». Да и «подшаманить» подвеску обойдется гораздо дешевле, чем перебрать силовой агрегат.