5 доступных подержанных машин с надежными двигателями-миллионниками

Напомним, что для получения столь почетного звания той или иной модели нужно обладать таким силовым агрегатом, который позволяет проехать миллион километров без капитального ремонта. Регулярное техобслуживание на статистику влияния не оказывает.
Так уж вышло, что одними из самых надежных стали японские моторы. И все потому, что у них много проверенных решений, а еще инженеры Страны восходящего солнца никогда не гнались за инновациями.
Начнем с «Тойоты». Компания с 1984 по 2007 г. выпускала двухлитровый движок серии 3S-FE. Его ставили на первое поколение Toyota RAV4, седаны Сamry и Mark 2. Последний до сих пор популярен на Дальнем Востоке.
Сейчас, скажем, «Равик» с пробегом 200 000 км продают за 400 000 рублей. Пусть на кузове ржавчина, а ходовая часть требует внимания, но SUV еще «живой». Да и «подшаманить» подвеску обойдется гораздо дешевле, чем перебрать силовой агрегат.
Седан Сamry второго поколения чуть дороже. Доходит до 500 000 рублей. Но он куда лучше той же новой «Гранты». В салоне — велюр, а из опций есть климат-контроль, электростеклоподъемники, усилитель руля, аудиосистема и другие блага.
Праворульный Mark 2 — отдельная история. Эта четырехдверка у нас стала культовой. У большинства версий схожие технические решения. В этом и плюс, поскольку нужные запчасти достать не проблема. Что касается мотора, то из-за невысокой формировки он не требует внимания долгое время, а еще без проблем потребляет 92-й бензин.
У «немцев» радуют рядные шестицилиндровые агрегаты M30 и М50 от BMW. «Тридцатка» дебютировала еще в 1968 году, а последней BMW с этим движком стала «семерка» второго поколения (E32). Сейчас седан 1994 года выпуска стоит около 800 000 рублей. Но прайсы редких отреставрированных экземпляров зашкаливают.
Под конец выделим Mitsubishi 4G63. Его рабочий объем — 2 литра, при этом есть модификация с системой наддува. Конечно же, такие менее ресурсные. «Сердце» получилось универсальным: его устанавливали на многие машины японского бренда — от седанов до внедорожников. Из самых востребованных моделей в России отметим «десятый» Lancer. Авто с пробегом 250 000 км можно купить за 500 000 рублей.