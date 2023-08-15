В Сети появились фото серийного кроссовера Kia EV5

Вживую кросс от компании «Киа» можно будет увидеть на автосалоне в Чэнду уже в августе. Судя по фото, он будет не очень сильно отличаться от одноименного концепта, показанного весной. Разработчики сохранили даже дизайн колесных дисков. Только камеры бокового обзора поменяли на обычные зеркала, а дверные ручки сделали выдвижными.

Размеры EV5 следующие — 4615х1875х1715 мм, а колесная база равна 2750 мм. То есть это одноклассник знакомого нам Kia Sportage, но в основе лежит «тележка» E-GMP. То есть силовая установка новинки исключительно электрическая. На данный момент известно, что емкость тяговой батареи составляет 82 кВт·ч, а запас хода на одной зарядке достигнет 600 километров. Может быть, производитель предложит и иные варианты АКБ.

Корейцы позиционируют EV5 как глобальную модель. А поставки в другие страны хотят наладить прямо из Поднебесной. Это дает основание предполагать, что электрокар приедет и в Россию.