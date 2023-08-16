Автомобили Lynk&Co начали официально продавать в России

Официальную гарантию на авто предоставляет российский дистрибьютор «Джили-Моторс». Среди дилеров в Москве такие имена, как «БорисХоф», Major и Favorit Motors. В Питере совершить тестовую поездку можно в салоне «Авангард». Шоу-румы бренда оформлены по единому стандарту, а модельная линейка пока состоит из двух кроссоверов.

По цене от 4 324 000 рублей можно приобрести полноприводный кросс-купе 05, оснащенный бензиновым 2-литровым 254-сильным двигателем с автоматической коробкой передач. Оснащение более чем исчерпывающее: 12,8-дюймовый информационный дисплей, премиальная аудиосистема с 10 динамиками, электрорегулировки кресла водителя и многое другое.

Флагманом выступает модель 09 — премиальный внедорожник по ценам от 6 915 000 рублей более внушительных размеров с тем же силовым агрегатом и оснащением на еще более взыскательный вкус.

Выводя на российский рынок премиальный суббренд, Geely продолжает монетизацию своего сотрудничества с подконтрольной Volvo.