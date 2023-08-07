Красиво жить не запретишь: первый тест-драйв новейшего кроссовера Exeed RX

Надувать щеки и с апломбом говорить, что я знаток премиальной жизни, не стану. Босяк-босяком, который в бизнес-классе самолета ни разу не летал-то, но набрался наглости рассуждать о прекрасном. Впрочем, если вы тоже считаете золотой унитаз вещицей пусть и дорогой, но притом абсолютно безвкусной, то наши взгляды на красивую жизнь схожи. И в этом контексте экстерьер китайского RX мне, что называется, зашел.

Такое авто довольно органично впишется в контекст рублевской трассы, и на парковке гольф-клуба не будет выглядеть этакой «вставной челюстью». При этом, невзирая на идентичность в названии с Lexus, который, к слову сказать, несколькими месяцами раньше представил широкой публике свой RX пятого поколения, Exeed не похож на китайскую реплику культового японского кроссовера. И хотя некоторые общие черты в дизайне просматриваются, в целом это можно списать на тренды в автоиндустрии.