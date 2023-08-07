Красиво жить не запретишь: первый тест-драйв новейшего кроссовера Exeed RX

Надувать щеки и с апломбом говорить, что я знаток премиальной жизни, не стану. Босяк-босяком, который в бизнес-классе самолета ни разу не летал-то, но набрался наглости рассуждать о прекрасном. Впрочем, если вы тоже считаете золотой унитаз вещицей пусть и дорогой, но притом абсолютно безвкусной, то наши взгляды на красивую жизнь схожи. И в этом контексте экстерьер китайского RX мне, что называется, зашел.
Такое авто довольно органично впишется в контекст рублевской трассы, и на парковке гольф-клуба не будет выглядеть этакой «вставной челюстью». При этом, невзирая на идентичность в названии с Lexus, который, к слову сказать, несколькими месяцами раньше представил широкой публике свой RX пятого поколения, Exeed не похож на китайскую реплику культового японского кроссовера. И хотя некоторые общие черты в дизайне просматриваются, в целом это можно списать на тренды в автоиндустрии.
Да будет свет!
Тем паче, что над внешним обликом Exeed трудился именитый художник Стив Юм, который до прихода в Chery «рисовал» для американской GM «Кадиллаки». И уж он бы точно не стал черпать у конкурентов вдохновение. Да и если бы в футуристичном облике Exeed жюри престижного Международного конкурса дизайна IDA разглядело бы воровство, едва ли RX получил свою золотую медаль. Кстати, столь престижной наградой доселе ни один китайский бренд еще не отмечали.
Дизайнерская концепция Exeed RX называется «Искусство света» и, видимо, поэтому оптике здесь уделено особое внимание: фонари и фары могут устраивать настоящее световое шоу, моргая в ритм музыки. Не уверен, конечно, что эта опция имеет какой-то прикладной смысл — вот уж сомневаюсь, что владелец машины за 5,4 «ляма» будет ночью у сельского продуктового магазина, аки местная шпана на «жигулевской классике», устраивать дискотеки — но такая странная опция «зашита» в базу RX. А если же абстрагироваться от мигалочек, то светодиодные приборы в ночи светят воистину бесподобно.
Ценителям аэродинамики посвещается
Еще из интересного — у «Эр Икса» наружные ручки дверей убираются внутрь. Говорить о практичности такой опции не возьмусь, поскольку владельцы машин, на коих присутствует аналогичное решение, по зиме регулярно устраивают танцы с бубном, дабы попасть в салон. Однако в том числе благодаря въезжающим/выезжающим ручкам, как утверждает производитель, у Exeed RX завидный коэффициент аэродинамического сопротивления — 0,326. Наверное, эта циферка положительно влияет на расход топлива, но не думаю, что за год она вам сэкономит на горючке хотя бы тысячу рублей.
В базовой комплектации гостя из Поднебесной — 20-дюймовые «тапочки» от Michelin, обутые на литые многоспицевые диски. Помимо того, что шины отлично держат даже мокрую дорогу, они еще и очень тихие. Правда, на слегка раскисшей от дождей грунтовке покрышки разочаровали — мгновенно «замылились» грязью, и интеллектуальный полный привод в буквальном смысле сходил с ума, пытаясь удержать авто в заданной траектории.
Впрочем, ехать в леса-поля на такой машине — все равно, что везти Мисс Мира на отдых в Анапу. Ну не место ей там. Хотя в офф-роудном арсенале RX имеется аж 4 внедорожных режима.
Управление со странностями
К ездовым особенностям автомобиля мы вернемся попозже, а сейчас переместимся внутрь RX. Первое впечатление от интерьера — здесь довольно аскетично. Глаза не разбегаются от обилия кнопочек, пимпочек и всяких крутилочек. На уровне визуального восприятия все просто идеально. А вот когда дело доходит до физики процесса управления и взаимодействия с авто, то тут возникают сложности.
Ну, например, кнопку запуска движка нашел не сразу: когда сидишь на месте пилота, от глаз ее прячет рулевое колесо. Если хочешь настроить кресло под себя, то интуитивно лезешь левой рукой к основанию сидушки, нащупываешь там какие-то кнопки, жмакаешь их, но эффекта от этого, что мертвому припарка. А реальные же «инструменты» управления водительским «троном» обрели прописку на «мерседосовский манер» — на двери.
Чтобы настроить зеркала, вообще надо пройти целый квест: на традиционном месте — рядом со стеклоподъемниками — кнопок нет. Начинаешь глазами «ощупывать» торпедо — тоже мимо. Клянусь, даже полез в мультимедийную систему в надежде там найти хоть что-то отвечающее за зеркала… Все оказалось прозаичнее — органы управления «лопухами» спрятались напротив левой коленки, рядом с кнопкой электронного «ручника» и «крутилкой» для включения головного света.
Но больше всего поразило воображение место расположения «аварийки» — на потолке, рядом с лапмой освещения салона. К ручкам открывания дверей изнутри тоже пришлось привыкать, поскольку тянуть их приходится не как везде «на себя», а куда-то «вверх». Селектор управления КПП сделан как на «америкосах» — это подрулевой переключатель справа. Крутилки управления «погодой» в салоне расположены на центральной части приборки, однако более глубокие настройки, как раздельная регулировка температуры, доступны лишь через меню мультимедийки. При этом между двумя «шайбами» климат-контроля по какой-то странной логике инсталлирован селектор выбора ездовых режимов (спорт, снег, грязь, песок и прочее).
Короче говоря, не сразу меня принял Exeed RX. Или я его. И за два дня теста так и не смог в полной мере привыкнуть к органам управления автомобилем. В любом случае это дело привычки, и за недельку другую даже самым консервативным товарищам, полагаю, можно будет подстроиться под изыски управления системами кроссовера. В целом же, если отбросить в сторону эргономические косяки, то салон очень лаконичный, отчего выглядит подчеркнуто дорогим.
Спорт без резких стартов
Силовая установка на RX — двухлитровая турбированная, мощностью 249 «кобыл». Работает в связке с 7-ступенчатым «роботом» Getrag. Несмотря на то, что мотор в российской версии китайского кросс-купе слегка дефорсирован, «лошадок» хватает за глаза, особенно это чувствуется в режиме «Спорт». Правда, не сказать, что на старте автомобиль бодро рвет с места — разгон хоть и уверенный, но очень плавный. Такие настройки «коробаса» «эксидовцы», надо полагать, сделали в угоду продления срока службы сцепления. В общем, к работе «робота» и мощности движка вопросов не возникло.
А вот подвеска, которую производитель так расхваливал в своем релизе (дескать, адаптивные электронные амортизатора подстраиваются под рельеф местности, обеспечивая максимальный комфорт), слегка разочаровали. Стоит на чуть большей скорости проехаться по лежачему полицейскому или угодить одним колесом в заглубленный колодезный люк, как незамедлительно слышишь характерный отбой в передних стойках.
Через тачскрин с напарником настраивали различные варианты работы «амортов», однако ожидаемого эффекта так и не получили — как пробивало стойки на кочках, так и продолжало пробивать. Впрочем, если на пути не слишком часто будут встречаться колдобины, ну или перед ними вы будете хотя бы сбрасывать скорость, то нареканий к подвеске, поверьте, не будет.
Смотри под ноги!
Для современного автомобиля премиальность — это не только и не столько «кожа-рожа-дерево», а скорее напичканность всякими там высокими технологиями. И вот в этой части Exeed RX бьет все рекорды, ведь перечислять различные системы безопасности и ассистенты водителя здесь можно до бесконечности. К примеру, камера кругового обзора имеет угол не в 360, а 540(!) градусов. Дело в том, что на дисплей выводится не только изображение по периметру авто, но и транслируется рельеф под машиной. Опция так называемого прозрачного «днища», несомненно, полезная, особенно если учесть, что автомобиль не обладает внедорожным клиренсом (всего 187 мм). Так что наблюдать за кочками в режиме онлайн ой как важно.
Знаете, у взрослого человека все познается в сравнении. И если провести параллель между Exeed RX и премиальным «англичанином», «немцем» или «японцем», то, положа руку на сердце, «китаец» еще не дотягивает до законодателей сегмента. Портят картинку, как это обычно бывает, всякие мелочи: рулевая колонка, например, имеет маленький диапазон регулировок, а вылет и углы наклона настраиваются не электроприводом, а вручную. Крышка багажника открывается лишь с кнопки, и сколько бы ногой вы ни дрыгали под задним бампером, чуда не произойдет. Есть вопросы к эргономике и юзабилити автомобиля.
Путь к роскоши тернист
Однако, если сравнивать RX с любым другим китайским автомобилем, то разница будет более чем ощутима. Кресло пассажира оснащено функцией массажа. Воздух в салоне можно не только ионизировать, но и насыщать одним из трех ароматов из специальных капсул, интегрированных в систему кондиционирования. Фронтальная видеокамера пишет непрерывную картинку, то есть выступает еще и в роли видеорегистратора. Сумасшедшая по звучанию аудиосистема Sony — в авто аж 14 динамиков, включая сабвуфер, а два динамика встроены в подголовник водительского кресла, благодаря чему «рулевой» имеет возможность наслаждаться музыкой, не мешая спать своим пассажирам.
Иными словами, познакомившись с Exeed RX, ты отчетливо понимаешь, что перед тобой отнюдь не китайский ширпотреб, а уже действительно автомобиль абсолютно нового поколения. И если «дочка» Chery не свернет с выбранного пути, то за какие-то пару лет их продукт запросто может стать синонимом богатой и успешной жизни.