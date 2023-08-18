Японцы показали концепт QX Monograph — будущий Infiniti QX80

QX80 впервые в истории бренда получит объемную эмблему, которая еще и будет подсвечиваться. Видимо, японцы хотят сделать что-то в стиле знаменитых «ноздрей» BMW. Решетка радиатора сохранит традиционную форму, но узор стал иным.

Головную оптику разнесли на два уровня. Сверху — светодиодные ходовые огни, а фары расположили по углам бампера. «Пионерами» этого решения были корейцы со своим Hyundai Santa Fe. Однако японцы могут усовершенствовать конструкцию. Дело в том, что рядом видны воздухозаборники. Они должны эффективно распределять воздушные потоки, то есть фары не будет заляпываться грязью в непогоду.

Что касается кузова, то он стал более угловатый. За счет этого он выглядит массивнее нынешнего поколения модели. По технике пока информации нет. Очень надеемся, что в гамме силовых агрегатов новинки останутся привычные моторы.

Напомним, что актуальный Infiniti QX80 показали в 2010 году под именем QX56. С тех пор флагман марки пережил два рестайлинга, которые произошли в 2015 и 2018 годах. То есть перемены уже давно назрели.