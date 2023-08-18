Восстановленные запчасти: почему «официалы» используют для гарантийного ремонта б/у детали

Российские офисы большинства автомобильных импортеров находятся в подвешенном состоянии: их как бы нет — машины не возят, но в тоже время и есть, потому что отделы запчастей, сервиса и гарантийного обслуживания свою работу продолжают. Детали везут через третьи страны, что-то уже производят в России. Короче говоря, держатся не благодаря, а вопреки.
В сложившейся ситуации весьма неожиданно выглядит история с гарантийным ремонтом: могли бы все разом сослаться на обстоятельства непреодолимой силы, мол, ну не дают нам возить запчасти, узлы и агрегаты, так что обеспечить выполнения обязательств не можем. Более того, даже суды в такой ситуации встанут на сторону импортера — прецеденты уже есть. Действительно, обстоятельства. Действительно, непреодолимой силы. И не поспоришь. Однако гарантийные работы продолжают выполняться. Остается лишь ответить на классические «как» и «почему».
Почему? Да потому, что никто не собирается уходить, несмотря на откровенное принуждение. Информационное, скажем так, принуждение: пока большие дяди твердят о демократии и правилах, корпорации, которые этих самых дядь к высоким постам и привели, вынуждены подводить балансы. А там не привычные «плюсы», но вполне конкретные «минусы», которые на фоне недавних провалов по имени «пандемия» выглядят совсем уж неуместно. В российский рынок вложены огромные деньги, несчетные, буквально, а бизнес очень не любит убытки. Терпеть не может. Так что инвестиции нужно отбить любой ценой. Но вот как?
Нехватка запчастей, особенно различных сложных узлов и агрегатов, по многим направлениям весьма существенная. Вполне себе ощутимая и на данный момент «параллельным импортом» — о, да, официальные импортеры «серой схемой» тоже занимаются, а как вы думали — не перекрываемая. Однако в России был и продолжает здравствовать бизнес-сектор по ремонту агрегатов. Честно говоря, почти любой узел автомобиля, несмотря на рассказы прошлых лет о необходимости цельноузловых замен, можно отремонтировать: стартеры, генераторы, коробки передач, муфты и прочее. И даже сам двигатель.
Чтобы исполнить гарантийные обязательства, сотрудники российских офисов импортеров ищут сторонние предприятия, способные качественно выполнить ремонт, коим и передают неисправные узлы на восстановление. Отремонтированные, в свою очередь, ставят на гарантийные машины. Качество от этого никак не страдает, а вот внешний вид — может. Оттого и ругаются, российские водители: мол, сделали по гарантии, но как!
Совет может быть только один: открыть любой новостной форум и почитать о происходящем в стране да в мире. Могли бы отказать? Запросто. И суд бы не помог. Но не отказали, сделали, оплатив, заметим, не только деталь, но и работу. Пожалуй, тот случай, когда нужно быть хоть немного благодарными: не импортерам вообще, а нашим же российским мужикам, которые вместо просиживания штанов на удобном кресле с сохранением заработной платы пошли искать решения наших же проблем. И не просто нашли, а в комплексе решили.