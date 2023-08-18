Восстановленные запчасти: почему «официалы» используют для гарантийного ремонта б/у детали

Российские офисы большинства автомобильных импортеров находятся в подвешенном состоянии: их как бы нет — машины не возят, но в тоже время и есть, потому что отделы запчастей, сервиса и гарантийного обслуживания свою работу продолжают. Детали везут через третьи страны, что-то уже производят в России. Короче говоря, держатся не благодаря, а вопреки.

В сложившейся ситуации весьма неожиданно выглядит история с гарантийным ремонтом: могли бы все разом сослаться на обстоятельства непреодолимой силы, мол, ну не дают нам возить запчасти, узлы и агрегаты, так что обеспечить выполнения обязательств не можем. Более того, даже суды в такой ситуации встанут на сторону импортера — прецеденты уже есть. Действительно, обстоятельства. Действительно, непреодолимой силы. И не поспоришь. Однако гарантийные работы продолжают выполняться. Остается лишь ответить на классические «как» и «почему».

Почему? Да потому, что никто не собирается уходить, несмотря на откровенное принуждение. Информационное, скажем так, принуждение: пока большие дяди твердят о демократии и правилах, корпорации, которые этих самых дядь к высоким постам и привели, вынуждены подводить балансы. А там не привычные «плюсы», но вполне конкретные «минусы», которые на фоне недавних провалов по имени «пандемия» выглядят совсем уж неуместно. В российский рынок вложены огромные деньги, несчетные, буквально, а бизнес очень не любит убытки. Терпеть не может. Так что инвестиции нужно отбить любой ценой. Но вот как?