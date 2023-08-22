Genesis тестирует новый купе-кроссовер GV80 Coupe

Конечно же, новинка построена на базе GV80, который продавали и в нашей стране. Дизайн тоже очень похож. Различия лишь в иной форме бамперов, покатой крыше и крупном спойлере на задней двери, который пресса уже успела назвать «утиным хвостом». Говорят, что крыша сделана из углепластика. Такое решение снижает вес и центр тяжести автомобиля.

Если судить по концепту, представленному в апреле, в салоне конструкторы установили четыре раздельных кресла, новый трехспицевый руль, 27-дюймовый сенсорный экран мультимедиа, а между «жилым модулем» и багажником смонтировали мощную стальную распорку для усиления жесткости кузова.

Как передает портал Motor1.com, купе получит 3,5-литровый бензиновый двигатель отдачей 375 л. с. Будет и менее мощная версия с 2,5-литровым движком мощностью 300 «кобыл». Дебют Genesis GV80 Coupe намечен на 2024 год.