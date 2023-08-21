Чем расстроила и обрадовала автомобильная часть выставки «Станция Манеж»

Фото "АвтоВзгляд"
У столичного автопрома богатая история. В этом можно убедиться, посетив выставку «Станция Манеж», которая открылась в самом центре Москвы. В экспозиции — уникальная коллекция автомобилей «Москвич», новые модели завода и еще кое-что. Об этом — в материале портала «АвтоВзгляд».
Максим Гомянин

Из самых горячих новинок выделим лифтбэк «Москвич 6»: второе по счету детище производителя после «Москвича 3». Интересная деталь: в августе «шестерку» демонстрировали в оклейке такси и посетителям разрешили доступ в салон.

Сейчас же у автомобиля белого цвета все стекла наглухо заклеены черной пленкой и интерьер разглядеть нельзя. Мол, внутренний мир ТС оформлен еще не до конца. Так или иначе, автомобиль симпатичный. У него светодиодная оптика, а в корпусах боковых зеркал встроены камеры, что говорит о наличии системы кругового обзора.

Под капотом должен работать 1,5-литровый наддувный мотор в двух вариантах форсировки — 136 и 174 л. с. В пару приставлены вариатор и шестиступенчатый «робот».

Фото: "АвтоВзгляд"

Рядом с «Москвичом» стоит премиальная инновация — Aurus Senat на водородных топливных элементах. Пока это только прототип, но надеемся, что серийная версия когда-нибудь увидит свет. Седан вызывает уважение, вот только под днищем заметны мощные стальные поперечины.

Судя по всему, эта конструкция удерживает баллоны с водородом. Так или иначе, если машина «сядет» на «брюхо» в грязи ли в снегу, из-за этих «железок», сдернуть ее с места можно будет только трактором.

Фото: "АвтоВзгляд"

Основная часть — очень интересна экспозиция экспериментальных автомобилей завода «Москвич» еще советской эпохи. Например, «Москвич 3—5−6» начали разрабатывать в конце 1960-х годов. Он должен был сменить на конвейере 412-й. На предприятии его прозвали «Невеста», потому что для того, чтобы получить пропуск на конвейер, надо было понравиться руководству. Но планы не сбылись.

Трудно поверить, но когда-то конструкторы АЗЛК конструировали и вэны. «Москвич−3733» тому подтверждение. Имя «Буфет» модель получила за характерные формы кормы.

  • Фото: "АвтоВзгляд"
  • Фото: "АвтоВзгляд"

Опытный экземпляр «Москвич−2144 Истра» — кладезь новых технологий конца 80-х годов. Под его капотом разместился дизельный мотор фирмы Elsbett, работающий даже на рапсовом масле. Есть место для установки прибора ночного видения, а двери открываются вверх.

Идем дальше. Универсал повышенной вместимости «Арбат» появился в 1991 году. Двигатель и шасси тут от серийного АЗЛК−2141. Но «крепкий хозяйственник» в серию не пошел. Всего сделали лишь один экземпляр.

На этом — хватит слов. Смотрите фотографии и отправляйтесь на выставку.

седан, бюджетные авто, премиальный сегмент, автосалоны, лифтбэк
22 августа 2023
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