Чем расстроила и обрадовала автомобильная часть выставки «Станция Манеж»

Из самых горячих новинок выделим лифтбэк «Москвич 6»: второе по счету детище производителя после «Москвича 3». Интересная деталь: в августе «шестерку» демонстрировали в оклейке такси и посетителям разрешили доступ в салон.

Сейчас же у автомобиля белого цвета все стекла наглухо заклеены черной пленкой и интерьер разглядеть нельзя. Мол, внутренний мир ТС оформлен еще не до конца. Так или иначе, автомобиль симпатичный. У него светодиодная оптика, а в корпусах боковых зеркал встроены камеры, что говорит о наличии системы кругового обзора.

Под капотом должен работать 1,5-литровый наддувный мотор в двух вариантах форсировки — 136 и 174 л. с. В пару приставлены вариатор и шестиступенчатый «робот».