Opel превратил новый Grandland в электромобиль

Немецкая марка Opel расщедрилась на новинки. Вслед за возрожденным Frontera, компания показала следующее поколение модели Grandland, получившее полностью новый кузов и салон, а также переработанную техническую часть.

Кроссовер также будет доступен в гибридной версии

Немецкая марка Opel расщедрилась на новинки. Вслед за возрожденным Frontera, компания показала следующее поколение модели Grandland, получившее полностью новый кузов и салон, а также переработанную техническую часть.

Облик автомобиля выполнен в стиле концепт-кара Opel Experimental, а со сменой поколений кроссовер стал на 173 мм длиннее, на 19 мм выше и на 64 мм шире, что позволило сделать салон ТС более просторным, а багажник — более вместительным. Машина получила экстерьер с фирменным оформлением передка 3D Vizor, а особенностью модели стали 20-дюймовые колеса и светящиеся логотипы Opel. SUV оснастили матричными фарами Intelli-Lux Pixel Matrix HD, каждая из которых имеет 25 600 световых элементов.

Фото производителя.

В салоне появился 16-дюймовый центральный дисплей, дополненный цифровой панелью приборов и проекционным дисплеем Intelli-HUD, а кроме того новинка получила фирменные для Opel эргономичные сиденья AGR. В интерьере предусмотрен особый Pixel Box — беспроводная зарядка для смартфона, расположенная под прозрачной стеклянной крышкой.

Напомним, что в основу Grandland легла платформа STLA Medium, позволившая использовать в новом Opel «мягкий» гибридный агрегат на базе 1,2-литрового турбомотора и 48-вольтового стартер-генератора, подключаемый гибрид с запасом хода до 85 км на электротяге, а также полностью электрический вариант. Все характеристики раскроют позднее, но уже заявлены адаптивная подвеска, обилие электронных ассистентов, включая фирменный полуавтопилот Intelli-Drive 2.0.