Пять подержанных кроссоверов с самой выносливой подвеской: экспертное мнение

Подвеска любой подержанной машины — источник регулярных «головных болей» ее владельца. Только у обладателей более крепких авто они случаются заметно реже. Портал «АвтоВзгляд» выяснил, кого из обладателей подержанных бюджетных кроссоверов приступы такого рода «мигрени» преимущественно обходят стороной.

Автодилеры не устают почти без перерыва переписывать в сторону увеличения ценники на новые машины. Из-за этого все большая часть россиян при смене автомобиля ориентируется на рынок подержанных транспортных средств. В этой области выбор конкретного экземпляра сильно зависит от его текущего технического состояния и ответа на вопрос: как часто новый владелец будет сталкиваться с необходимостью ремонта своего приобретения?

Таким образом, при выборе подержанного ТС на первый план выходит надежность его узлов и агрегатов. Один из самых часто заменяемых «расходников» — детали подвески. Поэтому надежность и общая беспроблемность ее узлов у конкретной модели — один из самых существенных критериев при выборе «железного коня».

Известно, что кроссоверы в нашей стране уже давно пользуются повышенным интересом покупателей на рынке как новых, так и подержанных авто. В этой связи портал «АвтоВзгляд"выявил среди «бэушных» SUV модели с самой крепкой подвеской — чтобы облегчить потенциальным покупателям муки выбора.

Фото: МК

Заметим, что некоторые автовладельцы умудряются настолько интенсивно ее изнашивать, что те же шаровые опоры им порой приходится менять почти также часто, как другие водители обновляют тормозные колодки. Если не принимать в расчет подобные «клинические» случаи, на вторичке можно выделить несколько моделей недорогих пакетиков, которые меньше всего докучают владельцам проблемами с подвеской.

— Идеальный баланс с точки зрения надежности и ездового комфорта обеспечивает подвеска типа «МакФерсон» на передней оси и полузависимая торсионная балка на задней. Иногда можно рассмотреть и многорычажную независимую подвеску на задней оси.

Среди кроссоверов стоит обратить внимание на Renault Duster, Toyota RAV4 и Subaru Forester. Эти модели редко доставляют неудобства, связанные с ходовой частью, так как их проектировали для дорог неважного качества. Особенно стоит выделить Duster. На него легко найти запасные части, а его подвеска долго служит даже при серьезных нагрузках. Аналогами «Дастера» с такой же выносливой подвеской могут стать соплатформенные Renault Kaptur и Nissan Terrano, — сообщил порталу «АвтоВзгляд» представитель компании «Expocar» Александр Ковалев.