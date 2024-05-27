Русско-китайский кроссовер Citroёn C5 Aircross поступил в продажу

Компания «Автомобильные технологии» начала серийное производство модели Citroёn C5 Aircross на бывшем предприятии «ПСМА Рус» в Калужской области. С 27 мая SUV российского происхождения доступны для покупки.

Напомним, что новый Citroёn C5 Aircross, собираемый в Калуге методом крупноузловой сборки из машинокомплектов, закупаемых в Китае, доступен у нас только с 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 175 л.с., который сочетается с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и передним приводом. Автомобиль в комплектации Feel 360 оценен в баснословные 4 299 000 рублей, но предусмотрены различные скидки, которые позволят несколько сэкономить на приобретении машины.

Заявлено, что реализацией кроссовера займутся не только офф-лайн дилеры марки, но и сайты Peugeot или Citroёn. В режиме онлайн компания «Автомобильные технологии» предлагает возможность купить автомобиль напрямую у производителя с доставкой на дом клиента. Для «Ситроена» обещана официальная гарантия 3 года или 100 000 км, а также фирменная программа помощи на дорогах.