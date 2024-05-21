Не тушкой, так чучелом: Peugeot и Citroёn наращивают свое присутствие в России

ООО «Автомобильные технологии», начавшее в марте сборку кроссоверов Citroёn C5 Aircross на калужском предприятии некогда французской компании, намекнуло на запуск в производство новой модели и оповестило о новой услуге: машины будут продаваться напрямую с конвейера, в обход дилеров, и облагаться впечатляющими скидками. Здорово, хорошо, позитивно. Но есть у официального релиза и обратная сторона. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

О долгожданном запуске в Калужской области конвейера, с которого, несмотря на все санкции и рестрикции, начали сходить машины с хорошо знакомым старым брендом, портал «АвтоВзгляд» подробно рассказывал всего пару месяцев назад. Событие воистину знаковое: второй, после корейского дуэта, автопроизводитель нашел способ вернуться на российский рынок.

О юридических тонкостях этого процесса можно только догадываться, но одно можно утверждать смело: к «миру, основанному на правилах», этот, с позволения сказать, маневр никакого отношения не имеет. Уж слишком много там нестыковок. Впрочем, однажды мы, конечно, узнаем подробности6 которые точно будут достойны отдельного рассказа.

Интересные моменты начинают всплывать постепенно: ООО «Автомобильные технологии», нашедшее силы и возможности вдохнуть жизнь в остывшие цеха, действует осторожно и осмотрительно. Торопиться до недавнего времени никто не хотел. Но не встретив политизированной агрессии, прощупав в марте почву, компания заявила о расширении своей деятельности.

Подтвердилось и ранее высказанное порталом «АвтоВзгляд» предположение о довольно скором запуске на предприятии второй модели: вне всяких сомнений это будет кроссовер марки Peugeot. С высокой долей вероятности — 4008, который на деле окажется китайским 3008, что несколько больше европейской версии. Параллельно компания запустила ресурсы Citroёn (www.citroen-rus.ru) и Peugeot (www.peugeot-rus.ru). На последнем пока только импортные модели — 2008, 4008, 5008.

Фото globallookpress.com

В целом же импорт будет составлять львиную долю поставок на первых порах. А тем временем собранные в Калуге машины уже начали активно дешеветь: скидка на них — 400 000 рублей, тогда как на привозные — 300 000 рублей. Заявленные цены признаны завышенными, а рынок — разборчивым и насытившимся. Принимается. Да и переплачивать за «два шеврона» россияне оказались не готовы: авось — не «Тойота».

Однако у оптимистичного релиза есть иное, гораздо более простое и понятное объяснение: во время недавнего государственного визита в Китай, Владимир Путин отдельно упомянул Калужскую область и ее автомобильный кластер, как возделанную и стоящую «под парами» грядку для сотрудничества. Добро пожаловать, так сказать, уважаемые восточные партнеры.

Проще говоря, вроде бы как и не покинувшие РФ марки Peugeot/Citroёn если не запустят завод в полном объеме и неважно — каким способом, рискует его попросту лишиться. Рассказы про бесполезные активы и демократию во имя демократии можно опустить, последние мировые события научили отфильтровывать этот «белый шум» уже на подсознательном уровне.

Фото производителя.

Хотите работать и зарабатывать в России — добро пожаловать, но рабочие места, налоги, загрузка смежников, а также тот самый «внутренний продукт» надо не только гарантировать и демонстрировать, но и реализовывать. На март месяц картинка представляла собой запуск ради запуска: «полтора землекопа» неспешно крутили гайки на остове автомобиля. Не торопясь, вдумчиво и размеренно.

Автомобильные (да и любые другие) предприятия, направленные на получение прибыли, так не работают. Следовательно, цель была иная, отличная от классической. Сейчас же с самого высокого уровня получен конкретный сигнал: определяйтесь и ускоряйтесь.

Вот французы (простите, ООО «Автомобильные технологии») и ускорились: расширение модельного ряда, скидки, читай — наращивание объема продаж, чтобы нанять персонал и вывести завод на реальные, а не показательные объемы производства. Смогут? Останутся при заводе. А на «нет» и суда, как известно, нет. Даже международного уголовного...