Без лишнего шума: обновленный Exeed RX появился на китайском рынке

Летом прошлого года в России начались продажи премиального китайского кроссовера Exeed RX. Этот большой SUV, напомним, серийное воплощение концепта AtlantiX, которая выпускается в Китае с 2022 года под названием Yaoguang. Длина машины — 4781 мм, ширина — 1920 мм, высота — 1671 мм при колесной базе 2800 мм. Автомобиль получил мощный процессор Qualcomm Snapdragon 8155 и подвеску c регулируемой жесткостью амортизаторов. Под капотом трудится 2-литровый турбированный движок мощностью 249 «лошадок». На отечественном рынке RX доступен в трех комплектациях — Prestige, Platinum и Premium. А вот на китайском уже появилась обновленная версия модели.

Хотя, если по гамбургскому счету, изменения минимальны. По сути, производитель поработал только с передком авто: тут теперь красуется трапециевидная решетка радиатора с горизонтальными хромированными элементами. Ну и на дверце багажного отсека установлен новый спойлер. Однако, как сообщает сайт «Китайские автомобили», на домашнем рынке все перечисленные новации вызвали критику: автомобиль, мол, совершенно лишился индивидуальности.

Обновленный Exeed RX доступен в КНР в единственной комплектации Elite Edition. Под капотом — безальтернативный 2-литровый турбомотор на 261 л. с., агрегатированный либо с 7-ступенчатым «роботом», либо с 8-ступенчатой АКП. Из оснащения стоит упомянуть светодиодную оптику, 20-дюймовые колесные диски, интеллектуальные системы помощи водителю, адаптивный круиз-контроль, круговой обзор на 540 градусов, беспроводную зарядку, аудиосистему Sony с 8 динамиками.

Цена новинки в зависимости от выбранной модификации в пересчете на рубли составляет 1,8 и 1,9 млн рублей соответственно, но вот приедет ли она к нам — неизвестно. Напомним, что в нашей стране цены на RX стартуют с отметки 4 700 000 «деревянных».