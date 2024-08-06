Без лишнего шума: обновленный Exeed RX появился на китайском рынке

Хотя, если по гамбургскому счету, изменения минимальны. По сути, производитель поработал только с передком авто: тут теперь красуется трапециевидная решетка радиатора с горизонтальными хромированными элементами. Ну и на дверце багажного отсека установлен новый спойлер. Однако, как сообщает сайт «Китайские автомобили», на домашнем рынке все перечисленные новации вызвали критику: автомобиль, мол, совершенно лишился индивидуальности.
Обновленный Exeed RX доступен в КНР в единственной комплектации Elite Edition. Под капотом — безальтернативный 2-литровый турбомотор на 261 л. с., агрегатированный либо с 7-ступенчатым «роботом», либо с 8-ступенчатой АКП. Из оснащения стоит упомянуть светодиодную оптику, 20-дюймовые колесные диски, интеллектуальные системы помощи водителю, адаптивный круиз-контроль, круговой обзор на 540 градусов, беспроводную зарядку, аудиосистему Sony с 8 динамиками.
Цена новинки в зависимости от выбранной модификации в пересчете на рубли составляет 1,8 и 1,9 млн рублей соответственно, но вот приедет ли она к нам — неизвестно. Напомним, что в нашей стране цены на RX стартуют с отметки 4 700 000 «деревянных».