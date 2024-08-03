Выбор не очевиден: китайцы везут в РФ новинку, которая изменит рынок комтранса

Уже не первый раз на конференциях и различных мероприятиях серьезные эксперты вслух произносят удивительные вещи: легковой сегмент насыщен, конкуренция в нем слишком высока, а вот легкий коммерческий транспорт — лакомый кусок. На нишу «Газели», которая была и остается лидером этого рынка, претендуют многие. Но сможет ли Горьковский автозавод удержать первенство, когда на шахматную доску выходят такие конкуренты? Какие — рассказывает портал «АвтоВзгляд».

Говорим «Газель» — подразумеваем небольшой городской грузовик, а говорим «небольшой городской грузовик» — подразумеваем «Газель». Казалось бы, истина, не требующая ни подтверждений, ни доказательств: достаточно лишь выглянуть в окно. Однако многие игроки из хорошо перемешанной в 2022 году колоды участников российского авторынка, убеждены: в этом омуте прибыль найдется не только для Горьковского автомобильного завода. С вынужденным открытием согражданами множества граней китайского автопрома новинки пришли не только в легковой сегмент, но и в грузовой, и в малый коммерческий. И там, где ранее существовал лишь узкий круг в лице Нижнего Новгорода и остальных, намечается весьма любопытная конкуренция.

Например, китайцы уже начали «серый импорт» в Россию нового цельнометаллического фургона SINOTRUK FV 70, который представлен в двух размерах: 5- и 5,5-метровом, с колесной базой 3100 и 3500 мм соответственно, шириной 2069мм, высотой 2090 мм. Под капотом — двухлитровый, 140-сильный турбодизель в тандеме с 6-ступенчатой механической или 8-диапазонной автоматической трансмиссией. То есть автомобиль станет прямым конкурентом нового «Соболя» и следующей за ним «Газели».

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Любопытна цена «китайца»: за грузовую версию на «механике» просят 2 900 000 рублей, за «комби» на автомате — 3 450 000 рублей, а за «автобус» также с АКП — 3 890 000 рублей. Бонусом — передний привод, кондиционер, электроручник и, конечно, мультимедиа с экраном, как без нее.

И это при условии, что самый доступный «Соболь NN» в грузовом исполнении и безальтернативной механической «шестиступкой» обойдется в 2 990 000 рублей, а ценник у дилера на машину в наличии — 3 215 000 рублей. Что же перевесит в глазах покупателя: гарантий, запчасти и сервис в каждом городе или внешний вид, цена и две педали?

Коммерческий транспорт в значительной степени отличается от гражданского методикой выбора и принятия решения. Красивый — хорошо. Но надежный — вернее, ремонтопригодный, поскольку ходить ему всю жизнь под чудовищным, порой двукратным перегрузом — лучше. С другой стороны, организации и частные лица, которые ранее смотрели в сторону «Соболей» от безрыбья, отныне получают новые варианты: современные, технологичные, симпатичные. Импортные, если хотите — что тоже имеет свою цену. А есть выбор — есть и конкуренция, что всегда на руку конечному потребителю.