В России подскочили цены на Ford Ecosport

Теперь предыдущий вариант Ford EcoSport в базовой комплектации Trend, заряженной 1,6-литровым мотором мощностью 122 л. с., доступен за 1 042 000 рублей. А самая богатая версия Titanium Plus с 2-литровой 140-сильной «четверкой» предлагается уже за 1 348 000 «деревянных».

Обновленный Ford EcoSport, оснащенный мотором объемом 1,5 л мощностью 123 л. с. можно приобрести за 1 049 000 рублей в начальной комплектации Ambiente, а топовая версия Titanium Plus с 2-литровым 148-сильным двигателем обойдется минимум в 1 497 000 рублей.

Последний раз компания Ford корректировала прайс-листы на компактный кроссовер совсем недавно — в ноябре. Тогда цены повысились на сумму от 4 000 до 12 000 рублей.