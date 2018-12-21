Стала известна дата премьеры нового Ford Explorer

Кроссовер Ford Explorer впервые предстанет перед публикой без камуфляжа за три дня до старта Североамериканского международного автосалона, а точнее — девятого января, там же в Детройте, но на стадионе Ford Field на специальном мероприятии, сообщает издание Motor1.

Никаких подробностей о новинке американцы пока не сообщают. Но кое-что можно узнать, опираясь на шпионские снимки, на которых в последнее время засветился «паркетник».

Шестой Explorer отличается пересмотренной оптикой — иными фарами, немного измененными задними фонарями и крупными противотуманками. Кроме того, инженеры обновили фальшрадиаторную решетку и бамперы. Стоит отметить, что дизайнеры поработали и над дверью багажника. А еще автомобиль получил дополнительные патрубки системы выхлопа.