Стала известна дата премьеры нового Ford Explorer

Крупные автобренды готовятся к большому автосалону в Детройте, а поклонники этих марок уже потирают руки в предвкушении новинок. Но компания Ford решила сделать все по-своему и показать Explorer нового, уже шестого по счету поколения, не на мотор-шоу, как все ожидали. Хотя место все то же: Детройт.
Кроссовер Ford Explorer впервые предстанет перед публикой без камуфляжа за три дня до старта Североамериканского международного автосалона, а точнее — девятого января, там же в Детройте, но на стадионе Ford Field на специальном мероприятии, сообщает издание Motor1.
Никаких подробностей о новинке американцы пока не сообщают. Но кое-что можно узнать, опираясь на шпионские снимки, на которых в последнее время засветился «паркетник».
Шестой Explorer отличается пересмотренной оптикой — иными фарами, немного измененными задними фонарями и крупными противотуманками. Кроме того, инженеры обновили фальшрадиаторную решетку и бамперы. Стоит отметить, что дизайнеры поработали и над дверью багажника. А еще автомобиль получил дополнительные патрубки системы выхлопа.
Салон автомобиля тоже перестал быть секретом: на одном из фото видна часть торпедо с большим монитором информационно-развлекательного комплекса SYNC 3. Предполагается, что новый кроссовер сможет похвастать и целой россыпью инновационных систем активной безопасности.
Напомним, что сейчас в России представлен Ford Explorer в текущей генерации с 3,5-литровым мотором V6 мощностью 249 л. с., работающим вместе с шестискоростной автоматичекой коробкой передач и системой полного привода. «Американец» оценивается от 2 799 000 рублей.