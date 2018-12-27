АВТОВАЗ повышает цены на все модели LADA

Рекомендованные розничные цены в среднем увеличатся на 3%. Корректировка стоимости в новом году главным образом связана с январским повышением ставки НДС с 18 до 20%.

Как сообщают «Ведомости» со ссылкой на пердставителя АВТОВАЗа, грядущее подорожание модельного ряда LADA «будет минимально возможным и ниже, чем у основных конкурентов: это обеспечит сохранение привлекательных цен на весь модельный ряд марки».

Напомним, что с января по ноябрь текущего года на российском рынке реализовано 324 797 автомобилей марки LADA, что на 16% больше, чем за одиннадцать месяцев 2017-го. Рыночная доля продукции АВТОВАЗа составила 20%.