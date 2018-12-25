Когда дебютирует загадочная модель LADA Van

Сегодня о новейшем LADA Van практически ничего не известно. Единственное, что можно теперь сказать наверняка: Волжский завод планирует показать и выпустить свежую коммерческую модель в 2019 и 2020 годах.

Об этом свидетельствует снимок, который опубликовал портал «ЛадаОнлайн». Фотография была сделана на презентации «LADA. Будущее». Предполагается, что там тольяттинцы представляли свои планы Минпромторгу РФ.

Правда, эксперты сомневаются, что им удастся в столь короткие сроки привести к серии новую модель. По предварительным данным, в основу LADA Van ляжет Renault Dokker, построенный на «тележке» В0. При этом минивэн получит свой оригинальный дизайн.

Как уже писал портал «АвтоВзгляд», альянс Renault-Nissan-Mitsubishi заключили соглашение с АВТОВАЗом о совместном инвестировании в развитие модельного ряда этих марок 70 млрд. рублей.