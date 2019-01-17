Названы российские цены на обновленную BMW 7-серии

Обновленную BMW 7-серии только-только явили миру, как российский офис тут же объявил на нее цены. Флагманский седан, созданный по мотивам нового кроссовера BMW X7, подорожал на 550 000 рублей. Портал «АвтоВзгляд» выяснил, почему.
Лика Затворная

Не всем понравился новейший кроссовер баварской марки с его огромными «ноздрями» и визуальной непропорциональностью. Однако именно по его лекалам немцы выкроили посвежевшую «семерку», получившую здоровенный «гриль» и массивные бамперы. Скажем больше: скоро такая решетка радиатора, воздухозаборники и «большегрузность» в образе достанется всем моделям BMW — такова уж фирменная концепция бренда.

В ходе обновления 7-серия раздулась на 22 мм, обзавелась дополнительными — куда уж больше? — звукоизолирующими материалами и модернизированной мультимедиа. К примеру, теперь даже аромат при ионизации воздуха или степень частоты точечного массажа можно регулировать голосом. Дисплей отныне — 12,3 дюйма, а еще тут нового дизайна многофункциональный руль. Про лазерную оптику и умный «автопарковщик», наверное, можно было бы и не упоминать.

Что касается агрегатов, то и тут не без обновок. Дизеля — три: 249, 320 и 400 л. с. Первоначальная версия BMW 7-er комплектуется бензиновым мотором о 249 «скакунах», а версия с V-образной «восьмеркой» теперь выстреливает под 530 сил. Для «зеленых» фетишистов найдется гибридная модификация с установкой мощностью 394 л. с. Топом по-прежнему является 760Li xDrive с 609-сильным V12.

Стартовый ценник на 7-серию составляет 5 480 000 рублей, что на полмиллиона дороже, чем дореформенная «семерка». А самая богатая и мощная версия выйдет немногим меньше 11 000 000 рублей.

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17 января 2019
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