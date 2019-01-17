Названы российские цены на обновленную BMW 7-серии

Не всем понравился новейший кроссовер баварской марки с его огромными «ноздрями» и визуальной непропорциональностью. Однако именно по его лекалам немцы выкроили посвежевшую «семерку», получившую здоровенный «гриль» и массивные бамперы. Скажем больше: скоро такая решетка радиатора, воздухозаборники и «большегрузность» в образе достанется всем моделям BMW — такова уж фирменная концепция бренда.

В ходе обновления 7-серия раздулась на 22 мм, обзавелась дополнительными — куда уж больше? — звукоизолирующими материалами и модернизированной мультимедиа. К примеру, теперь даже аромат при ионизации воздуха или степень частоты точечного массажа можно регулировать голосом. Дисплей отныне — 12,3 дюйма, а еще тут нового дизайна многофункциональный руль. Про лазерную оптику и умный «автопарковщик», наверное, можно было бы и не упоминать.