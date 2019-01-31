В России подорожали все модели Cadillac

В очередной раз «потяжелел» знаменитый американский «супертяж» Cadillac Escalade — на сумму от 60 000 до 300 000 «деревянных». Подорожание коснулось всех комплектаций, за исключением новой юбилейной лимитированной версии 20th Anniversary Edition, которая стала доступна для российского покупателя совсем недавно — в декабре поошлого года. Она по-прежнему обойдется в 6 350 000 рублей. Диапазон цен на остальные варианты Escalade теперь варьируется от 5 690 000 до 7 750 000 ₽

Три из четырех имеющихся комплектаций кроссовера Cadillac ХТ5 подорожали на 80 000 рублей. Прежний ценник в 3 920 000 «деревянных» остался у новой эксклюзивной серии Black Ice, продажи которой стартовали в начале года. Остальные версии теперь предлагаются в диапазоне от 3 570 000 до 4 370 000 ₽

На 100 000 повысилась стоимость полноприводного седана Cadillac СТ6 в обеих комплектациях. Одна теперь доступна за 4 290 000, другая — за 5 490 000 ₽ Напомним, что последняя корректировка ценников на седан Cadillac CT6 случилась в ноябре, а прайс-листы на модели ХТ5 и Escalade обновлялись в сентябре прошлого года.