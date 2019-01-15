Cadillac представил свой первый электромобиль

«Тележка» также допускает использование систем переднего, заднего или полного привода. Причем авто на основе этой платформы будут комплектоваться моторами и аккумуляторами различной мощности, в зависимости от модели и рынка.

Несмотря на то, что новинку от Cadillac уже представили публике, вся техническая информации о ней, а также название, держится в секрете. Подробности будут раскрыты ближе к началу запуска авто в серию. Эта интрига — часть маркетинговой стратегии американцев.

Напомним, что на Детройтский автосалон Cadillac также привез новейший трехрядный кроссовер XT6. Свежий флагманский «паркетник» унаследовал от известного нам Cadillac XT5 архитектуру C1XX и 310-сильный «атмосферник».

Кроме того, на этом же мотор-шоу представители компании намекнули на скорый выпуск еще пары новых моделей: загадочного спортивного седана и Escalade нового поколения. До 2021 года бренд планирует представлять по одному автомобилю каждые полгода.