В России подорожал обновленный Ford EcoSport

Стоимость всех версий обновленного Ford EcoSport повысилась на 26 000 рублей, и теперь комактный кроссовер в базоваой комплектации доступен за 1 075 000 «деревянных».

Речь идет о переднеприводном автомобиле с бензиновым мотором объемом 1,5 л мощностью 123 л. с. и механической коробкой передач. Аналогичный вариант с «автоматом» ободется уже в 1 223 000 рублей.

Самая оснащенная полноприводная версия Titanium Plus с 2-литровым двигателем мощностью 148 л. с. предлагается минимум за 1 523 000 рублей.

Последняя корректировка цен на значительную часть комплектаций Ford EcoSport была зафиксирована в декабре, когда они «потяжелели» на 48 000—50 000 «деревянных». При этом в январе на 10 000 подорожал только один вариант дорестайлинговой версии модели.