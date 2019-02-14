Мальчик с пальчик: тест-драйв обновленного Ford EcoSport

Увы, после прошлогоднего обновления Ford EcoSport внешне особо не повзрослел, хотя фронтальная часть слегка преобразилась за счет других фар и противотуманок, видоизмененного бампера и перелицованной решетки радиатора. Конечно, «на лицо» малыш посвежел, но мужественности у него не прибавилось.

Запасное колесо с кормы никуда не делось, но, чтобы открыть распашную дверь багажника, теперь необходимо найти замаскированную в правом заднем фонаре (!) хромированную ручку, а на ней — маленькую кнопочку, без которой ничего не откроется.

Зато, оказываясь в салоне, сразу складывается впечатление, что ребенок поумнел — ведь он обзавелся 6,5-дюймовым полноцветным сенсорным экраном в виде планшета на центральной консоли, заменивший прежний миниатюрный мониторчик с монохромной графикой.