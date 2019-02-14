Мальчик с пальчик: тест-драйв обновленного Ford EcoSport

Не пугайтесь, но если бы в самом страшном сне автомобили были живыми существами и росли в размерах, как люди и звери, то, наверное, Ford Fxplorer в детстве выглядел бы, как EcoSport. К счастью для мужиков, коих среди наших автолюбителей большинство, не все компактные кроссоверы внешне похожи на миловидных малышей или плюшевых медвежат. И скорее всего неслучайно, что такие конкуренты, как Hyundai Creta и Renаult Duster, лидирующие в рейтинге кроссоверов, выглядят на фоне «ЭкоСпорта» великовозрастными мужами.
Увы, после прошлогоднего обновления Ford EcoSport внешне особо не повзрослел, хотя фронтальная часть слегка преобразилась за счет других фар и противотуманок, видоизмененного бампера и перелицованной решетки радиатора. Конечно, «на лицо» малыш посвежел, но мужественности у него не прибавилось.
Запасное колесо с кормы никуда не делось, но, чтобы открыть распашную дверь багажника, теперь необходимо найти замаскированную в правом заднем фонаре (!) хромированную ручку, а на ней — маленькую кнопочку, без которой ничего не откроется.
Зато, оказываясь в салоне, сразу складывается впечатление, что ребенок поумнел — ведь он обзавелся 6,5-дюймовым полноцветным сенсорным экраном в виде планшета на центральной консоли, заменивший прежний миниатюрный мониторчик с монохромной графикой.
Мультимедийная система SYNC 3 с поддержкой Apple Carplay и Android Auto работает сносно, совсем не тормозит, но чтобы достичь полного и безоговорочного взаимопонимания, потребуется время и привычка.
В остальном здесь все предельно понятно и подкупающе просто — новый классический мультируль, покатое торпедо с откровенно недорогим пластиком, незатейливая и доступная панель приборов с двумя привычными циферблатами и монохромным экраном посередине, традиционный блок климат-контроля с парой удобных «крутилок», под ним два USB-разъема и небольшой пенал для мелочи. Проблем с эргономикой нет, а выглядит хоть и без особых дизайнерских изысков, но все же побогаче, чем прежде..
Среди изменений в салоне заметны и новые передние сидения с поясничным подпором — мягкие и удобные. Пространства на водительском месте вроде бы предостаточно, но рослому Дон Кихоту посадка может показаться высоковатой. Если раньше между передними сидениями в EcoSport был откидной подлокотник, то сейчас здесь короб со подвижной крышкой.
А вот на заднем диванчике здесь по-прежнему тесновато, и особенно чувствуется недостаток пространства в ногах. Не впечатляет и объем багажника — всего 354/1184 л. Например, у Hyundai Creta размер грузового отсека составляет 402/1396 л, в Renault Kaptur — 387/1200 л, в Renault Duster — 475/1636 л.
Под капотом компактного Ford EcoSport притаился новый трехцилиндровый 1,5-литровый моторчик мощностью 123 л. с. Для миниатюрного и легковесного организма такого сердечка хватает за глаза. Тем более, что в работе с шестиступенчатым «автоматом» у них царит полное согласие и взаимопонимание.
Коробка совсем не страдает задумчивостью и бойко перебирает скорости, адекватно реагируя на манипуляции акселератором. В ручном режиме есть возможность раскрутить мотор до 4000 — 4500 оборотов, когда «троечка» заметно воодушевляется, и «малыш» охотно, во всей красе демонстрирует свой задорный и молодцеватый характер.
А уж в спортивном режиме этот малыш и вовсе дерзит не по-детски, тем более, к этому располагает не только завидная динамика, но и чуткое рулевое управление с типичными фордовскими настройками, а также жесткая собранная подвеска.
Кроме того, новый трехцилиндровый моторчик серии Dragon заслуживает всяческих похвал еще и потому что совсем не привередлив. Во-первых, он довольствуется бензином АИ92, а во-вторых в смешанном цикле ему действительно достаточно всего 7 л на сто километров.
С клиренсом 200 мм, короткой колесной базой и небольшими свесами EcoSport мог быть неплохим вездеходиком, тем более, что в отличие от тестового, топовый вариант оснащается системой полного привода. Но, как оказалось, подвеска у «малыша» типично городская короткоходная, и на рельефном грунте ему явно не будет хватать энергоемкости.
Действительно, стихия маленького «Форда» — городские джунгли, и на асфальте он чувствует себя, как рыба в воде. Так что этот миловидный мальчик с пальчик, с удовольствием пропишется в большом мегаполисе. А приютит его, скорее всего, молодая, необремененная многодетной семьей, задорная особа. Компактный и комфортный, да еще с такой «няшной» внешностью, он будет радовать красавицу, пока та не повзрослеет.
На российском рынке обновленный Ford EcoSport предлагается с двумя моторами в пяти комплекатциях. Кроме 1,5-литровой «тройки», которая доступна в переднеприводных версиях с пятиступенчатой «механикой» или шестидиапазонным «автоматом», кроссовер продается с 2,0-литровой «четверкой» мощностью 148 л. с. семейства Duratec. Такой вариант оснащен «умной» коробкой и системой полного привода.
С учетом текущих спецпредложений обновленный Ford EcoSport обойдется по цене 1 004 000 − 1 432 000 рублей. Его основные конкуренты на российском рынке предлагаются по следующему прейскуранту: Hyundai Creta — 947 000 − 1 325 000, Renault Duster — 699 000 − 1 101 990, Renault Kaptur — 944 000 − 1 334 990.