Корейцы задрали цениики на KIA Rio X-Line

Базовый вариант KIA Rio X-Line Comfort, оснащенный 1,4-литровым двигателем мощностью 100 л. с. и «механикой» теперь обойдется в 884 900 рублей. Та же комплектация, но с более мощным агрегатом объемом 1,6 л. мощностью 123 л. с. «потяжелела» до 909 900 «деревянных», а топовая версия Premium с аналогичным мотором стоит уже 1 134 900.

Специальная версия KIA Rio X-Line «Лига Европы», вышедшая на рынок в начале весны, также подорожала: в 967 900 рублей оценен вариант с «механикой» и 1 007 900 стоит хетчбэк с «автоматом».

Как сообщает издание «Цена Авто», прошлое повышение цен на эту модель было отмечено в феврале текущего года, когда она получила увеличенный до 195 мм дорожный просвет.