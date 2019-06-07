Пять самых дорогих китайских кроссоверов на российском рынке

На днях автоконцерн Haval открыл свои производственные площадки в Тульской области, но локализация сборки вряд ли поменяет ситуацию, и эта марка по-прежнему останется у нас самой дорогой среди прочих производителей из Поднебесной.

Не случайно в нашем списке нашлось место сразу для двух представителей бренда, причем один из них — многообещающий и амбициозный новичок, который первым сошел с конвейера построенного в России завода марки.