Пять самых дорогих китайских кроссоверов на российском рынке

Пока в стране усугубляется финансовый кризис, китайцы медленно, но верно продолжают оккупацию российского авторынка. Причем даже скептики отмечают прогресс в отношении качества представителей отдельных брендов из Поднебесной. Впрочем, вместе с этим растут и цены на китайские модели, большинство из которых — кроссоверы. Портал «АвтоВзгляд» отметил самые дорогие SUV из КНР на российском рынке.
На днях автоконцерн Haval открыл свои производственные площадки в Тульской области, но локализация сборки вряд ли поменяет ситуацию, и эта марка по-прежнему останется у нас самой дорогой среди прочих производителей из Поднебесной.
Не случайно в нашем списке нашлось место сразу для двух представителей бренда, причем один из них — многообещающий и амбициозный новичок, который первым сошел с конвейера построенного в России завода марки.
Haval H9
Лидер топа — крупногабритный кроссовер Haval H9 — продается у нас только в полнориводном варианте и комплектуется двумя 2-литровыми моторами: бензиновым T-GDI мощностью 245 л. с. и дизельным Turbo CRDi мощностью 190 л. с.
Все версии оснащены восьмиступенчатым «автоматом». Ценовой диапазон самого дорогостоящего «китайца» на российском рынке варьируется от 2 532 000 до 2 712 000 рублей за бензиновый вариант, дизельный обойдется в 2 603 300 «деревянных».
Рамный крупногабаритный внедорожник Foton Sauvana, занимающий в ценовом рейтинге вторую позицию, продается у нас также только с системой полного привода и с двумя вариантами бензинового 2-литрового двигателя с турбонаддувом — мощностью 201 л. с. и 217 л. с.
Первый работает в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач, второй — с шестиступенчатым «автоматом». Модель предлагается в четырех версиях по цене от 1 714 900 до 1 924 900 рублей.
Haval F7
Интрига нынешнего лета — новоиспеченный компактный кроссвоер Haval F7, который первым встал на конвейер завода в Тульской области. Модель у нас предлагается в версиях с передним и полным приводом и двумя бензиновыми силовыми агрегатами с турбонаддувом — объемом 1,5 л (150 л. с.) и 2 л (190 л. с.).
Оба двигателя работают в паре с семиступенчатым роботом с двойным сцеплением. Цена варианта с 1,5-литровым мотором в зависимости от типа привода варьируется от 1 449 000 до 1 719 000 рублей. Более мощная модификация обойдется от 1 549 000 до 1 819 000 «деревянных».
Китайский кроссовер Changan CS75 предлагается на нашем рынке в четырех комплектациях с передним и полным приводом, но единственным бензиновым двигателем с турбонаддувом объемом 1,8 л мощностью 150 л. с.
В качестве коробки передач доступен безальтернативный шестиступенчатый «автомат». В настоящее время на эту модель действуют специальные цены, которые в зависимости от комплектации варьируются от 1 329 900 до 1 499 900 рублей.
Geely Atlas
Замыкает пятерку популярный кроссовер Geely Atlas, доступный у нас с двумя типами привода и тремя бензиновыми двигателями: 2-литровой «четверкой» мощностью 139 л. с., 148-сильным «атмосферником» мощностью 2,4 л и топовым турбомотором объемом 1,8 л мощностью 184 л. с.
Первый вариант работает в паре с шестиступенчатой «механикой», а остальные — с шестискоростным «автоматом». Диапазон цен на Geely Atlas варьируется от 1 089 990 до 1 639 990 рублей.