В России стартовали продажи нового Subaru XV

Subaru XV Tokyo легко узнать по декоративной полосе вдоль нижней части дверей с логотипом XV, а также по оригинальным накладкам на бамперах и порогах.

Интерьер автомобиля отличается наличием специальных текстильных ковриков и подголовниками с вышитым названием новой версии. А кроме того кроссовер порадует меломанов аудиосистемой Harman с десятью динамиками.

Subaru XV Tokyo заряжен 2-литровой оппозитной «четверкой» мощностью 150 л. с., который работает в паре с вариатором. Новая версия позаимствовала все радости жизни от топовой комплектации Premium ES.

Так что в ней можно наслаждаться кожаным салоном, двухзонным климат-контролем, медиасистемой с восьмидюймовым экраном, камерой заднего вида и прочичими полезными опциями. Автомобиль оснащен комплексом электронных ассистентов водителя. Стоимость Subaru XV Tokyo составляет 2 369 900 рублей.