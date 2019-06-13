ТОП-10 подержанных кроссоверов и внедорожников, сильно теряющих в цене

Специалисты американского портала iSeeCars, проанализировав более 4,8 млн. сделок, опубликовали списки десяти кроссоверов и внедорожников с пробегом, а также десяти премиальных б/у авто, чья остаточная стоимость упала сильнее остальных. Стоит отметить, что в перечне есть автомобили, представленные на российском рынке.

Начнем с SUV-сегмента. В десятку лидеров попал хорошо знакомый отечественным потребителям внедорожник Infiniti QX80 (-49,1% от первоначальной стоимости), присутствующий на «вторичке» Ford Expedition (-48,7%), а также Volkswagen Tiguan (-47,7%), BMW X5 (-47,7%) и Infiniti QX60 (-46,9%).