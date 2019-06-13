ТОП-10 подержанных кроссоверов и внедорожников, сильно теряющих в цене

Фото: Infiniti
Не секрет, что как только автомобиль после покупки выехал за ворота дилерского шоу-рума, он перестает быть новым и теряет в цене. Что уж говорить о машинах после трех лет владения. Аналитики выяснили, какие трехлетки дешевеют сильнее остальных.
Светлана Ермолаева

Специалисты американского портала iSeeCars, проанализировав более 4,8 млн. сделок, опубликовали списки десяти кроссоверов и внедорожников с пробегом, а также десяти премиальных б/у авто, чья остаточная стоимость упала сильнее остальных. Стоит отметить, что в перечне есть автомобили, представленные на российском рынке.

Начнем с SUV-сегмента. В десятку лидеров попал хорошо знакомый отечественным потребителям внедорожник Infiniti QX80 (-49,1% от первоначальной стоимости), присутствующий на «вторичке» Ford Expedition (-48,7%), а также Volkswagen Tiguan (-47,7%), BMW X5 (-47,7%) и Infiniti QX60 (-46,9%).

Кроме того, в перечне засветились Lincoln Navigator L (-51,6%), Lincoln MKT (-49,0%), Lincoln Navigator (-48,1%), Lincoln MKC (-48,0%) и Buick Enclave (-47,8%).

В ТОП-10 премиальных автомобилей прописались Mercedes-Benz E-класса (-55,4%), Jaguar XF (-54,8%) и Kia K900 (-54,4%), а также BMW 5-й серии (-53,8%), Cadillac CTS (-53,8%) и Audi A6 (-53,3%). Кроме них, в хит-параде отметились Acura RLX (-55,8%), Lincoln MKZ (-55,6%), Cadillac XTS (-54,5%) и Lincoln MKZ Hybrid (-54,5%).

Напомни, что на днях портал «АвтоВзгляд» поделился не менее полезным рейтингом «легковушек» с пробегом, которые чаще остальных ездят в сервис на внеплановый ремонт. И, как оказалось, это вовсе не «автовазовская» продукция, а иномарки.

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13 июня 2019
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