АВТОВАЗ взвинтил цены на все свои модели

Локомомтив продаж LADA Granta «потяжелела» на 5000 рублей, так же как и все варианты трехдверных и пятидверных внедорожников LADA 4х4 и кроссоверов XRAY и XRAY Cross.

Стоимость пятиместных и семиместных LADA Largus и LADA Largus Cross повысилась на 6000 «деревянных». Как уже было сказано выше, значительнее остальных подорожали все версии LADA Vesta — на 7000 рублей.

В итоге стартовая цена LADA Granta составляет 444 900 рублей; Vesta — 606 900; XRAY — 614 900; Largus — 597 900; 4х4 — 523 900.

Как уже писал портал «АвтоВзгляд», в прошлом месяце тольяттинские модели сдали свои позиции на вторичном рынке.