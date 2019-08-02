5 фургонов-иномарок по цене нового LADA Largus

LADA Largus выпускается у нас с двумя 1,6-литровыми моторами на выбор — мощностью 87 л. с. и 106 л. с. Оба агрегата работают в паре только с пятиступенчатой «механикой». Объем багажного отделения при разложенных сидениях третьего ряда составляет 135 л, при сложенных — 560 л, а при убранном диване второго ряда — 2350 л.

Цена самой дорогой семиместной версии Prestige стартует от 640 710 рублей. На вторичном рынке по более приемлемой цене можно найти вполне достойные пятилетние варианты от известных зарубежных производителей.