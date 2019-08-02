5 фургонов-иномарок по цене нового LADA Largus

LADA Largus, построенные на проверенной «логановской» платформе В0, по-прежнему пользуется популярностью у российских покупателей благодаря невысокой цене, надежным агрегатам и вместительному багажнику. Однако портал «АвтоВзгляд» отметил альтернативные пассажирские варианты среди конкурентов иностранного производства на вторичном рынке по аналогичной цене.
LADA Largus выпускается у нас с двумя 1,6-литровыми моторами на выбор — мощностью 87 л. с. и 106 л. с. Оба агрегата работают в паре только с пятиступенчатой «механикой». Объем багажного отделения при разложенных сидениях третьего ряда составляет 135 л, при сложенных — 560 л, а при убранном диване второго ряда — 2350 л.
Цена самой дорогой семиместной версии Prestige стартует от 640 710 рублей. На вторичном рынке по более приемлемой цене можно найти вполне достойные пятилетние варианты от известных зарубежных производителей.
Volkswagen Caddy
«Король каблуков» немецкий Volkswagen Caddy 2014 года выпуска можно приобрести, как минимум, за 500 000 рублей. Чаще всего предлагаются переднеприводные пассажирские версии с бензиновыми моторами объемом 1,2 л мощностью 86 и 105 л. с., которые работают в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач.
Объем багажного отсека у «немца» варьируется в соотношении 190/918/3200 л. Вполне можно рассчитывать на экземпляры, пробег которых не превышает 100 000 километров.
Довольно часто на вторичке встречается французская «рабочая лошадка» Renault Kangoo. Экземпляры 2014 года доступны по цене от 450 000 «деревянных». Можно выбрать как варианты с бензиновым 1,6-литровым мотором мощностью 102 л. с., так и с 1,5-литровым 86-сильным турбодизелем.
Все машины укомплектованы пятиступенчатой «механикой». Объем багажника составляет 660/2600 л. Если хорошо поискать, то также можно найти экземпляры, пробег которых не превышает 100 000 верст.
Fiat Doblo
Итальянский «гастарбайтер» Fiat Doblo пятилетнего возраста предлагается как минимум за 400 000 рублей. Все варианты заряжены 1,4-литровым бензиновым двигателем мощностью 77 л. с., который работает исключительно с пятиступенчатой механической коробкой передач.
Объем багажного отделения равен 750/3000 л, а рабочий стаж итальянских пассажирских «каблучков» 2014 года выпуска в среднем насчитывает 100 000 километров.
Французский Citroёn Berlingo также популярен на вторичном рынке и встречается довольно часто. Пятилетние машины доступны минимум за 400 000 рублей.Причем есть возможность выбрать экземпляры с бензиновым агрегатом объемом 1,6 л мощностью 110 л. с., либо с 90-сильным турбодизелем с тем же объемом 1,6 л.
Первый вариант авто укомплектован пятиступенчатой «механикой», второй — шестидиапазонным «роботом». Багажное отделение вмещает 675/3000 л. Пробег в среднем — 100 000 — 120 000 километров.
Peugeot Partner
Собрата упомянутого «Ситроена» по концерну PSA Peugeot Partner 2014 года выпуска можно приобрести даже по более доступной цене — от 350 000 рублей.
И внешне, и по технической начинке он повторяет своего родственника и также доступен как с бензиновым мотором объемом 1,6 л мощностью 110 л. с., так и с 1,6-литровым 90-сильным турбодизелем. Первый оборудован пятиступенчатой «механикой», второй — шестидиапазонным «роботом». У него тот же объем грузового отсека — 675/3000 л