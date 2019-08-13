В России ощутимо подорожал KIA Rio

Все комплектации семейства KIA Rio «потяжелели» на 5000 рублей. Теперь самый доступный седан в версии Classic обойдется в 769 900 «деревянных». А стартовая цена хетчбэка Rio X-Line Comfort составляет 889 900. Оба варианта оснащены бензиновым агрегатом объемом 1,4 л мощностью 100 л. с. и механической коробкой передач.

Топовые версии Premium седана Rio с 1,6-литровым мотором мощностью 123 л. с. и «автоматом» теперь стоят 1 079 900, а аналогичный вариант Rio X-Line — 1 139 900 рублей.

Представительский седан K900 также подорожал во всех комплектациях, но на более значительную сумму — на 100 000. Базовая версия Luxe с бензиновым двигателем V6 3,3 л (249 л. с.) теперь оценена в 3 369 900 «деревянных».

А самая богатая модификация Premium с бензиновым 5-литровым мотором V8 мощностью 413 л. с. доступна за 4 799 900. Во все вариантах полноприводный седан оснащается восьмиступенчатым «автоматом».