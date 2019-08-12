Что делать, если случайно заправил топливом на АЗС чужую машину

Как правило, подобные недоразумения складываются на АЗС, где практикуется предварительная оплата топлива. Ведь когда расчет предусмотрен по факту заправки, кассир сам называет номер колонки, и только после этого водитель расплачивается.

Конечно, и в этом случае автовладелец может напутать и рассчитаться за чужое авто прежде настоящего хозяина, который, например, в сей момент отсутствует. Большинство таких ситуаций, как правило, стараются разрулить сотрудники АЗС, дело ограничивается добрыми шутками, и те, кому «привалила халява», добровольно возвращают деньги за заправленный бензин или «солярку».

Аналогичное разрешение проблемы чаще всего происходит и при предварительной оплате, независимо, кто ошибся и перепутал номера колонки — водитель или кассир. Если тип оплаченного топлива совпал, и оно уже залито в чужой бак, большинство людей понимающе реагируют на такое недоразумение, тут же расплачиваются и все мирно разъезжаются.