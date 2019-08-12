Что делать, если случайно заправил топливом на АЗС чужую машину

Перепутать номер колонки на АЗС при оплате топлива может каждый, кто садится за руль. А кроме того, нередко ошибается и сам кассир, оплатив топливо владельцу соседнего авто. Если оно окажется в чужом баке, то дальнейшие действия водителя по возвращению либо денег, либо оплаченного горючего, будут зависеть от того, кто конкретно виноват в сложившейся ситуации.
Как правило, подобные недоразумения складываются на АЗС, где практикуется предварительная оплата топлива. Ведь когда расчет предусмотрен по факту заправки, кассир сам называет номер колонки, и только после этого водитель расплачивается.
Конечно, и в этом случае автовладелец может напутать и рассчитаться за чужое авто прежде настоящего хозяина, который, например, в сей момент отсутствует. Большинство таких ситуаций, как правило, стараются разрулить сотрудники АЗС, дело ограничивается добрыми шутками, и те, кому «привалила халява», добровольно возвращают деньги за заправленный бензин или «солярку».
Аналогичное разрешение проблемы чаще всего происходит и при предварительной оплате, независимо, кто ошибся и перепутал номера колонки — водитель или кассир. Если тип оплаченного топлива совпал, и оно уже залито в чужой бак, большинство людей понимающе реагируют на такое недоразумение, тут же расплачиваются и все мирно разъезжаются.
Тут самое главное, чтобы объем топлива совпал с финансовыми возможностями незнакомца. Вдруг ему залили полный бак под завязку, а он собирался купить всего десять литров и потратить на это свои последние деньги. Конечно, рассеянному водителю, который заварил эту кашу, придется смириться с ситуацией и принять то, что есть. Требовать от человека свыше его возможностей (даже если он врет) — уже незаконно, тем более он не виноват в случившемся.
Ведь можно сказать «спасибо и на этом», так как нельзя исключать и крайне неприятных последствий, когда человек с чужим топливом в баке своего авто смекнет о своем «счастье» и спокойно скроется из вида.
В этом случае, если быть принципиальным и идти до конца, водителю и руководству АЗС придется писать заявление в полицию о совершении кражи — то есть тайного хищения чужого имущества. А это уже статья 158 Уголовного кодекса. Главным доказательством факта неуплаты товара неизвестным гражданином, будет подробная видеозапись происходящего и показания свидетелей.
Если речь идет об ошибке кассира во время предварительной оплаты, при этом опять же — совпал тип оплаченного горючего, и счастливый водитель быстренько скрылся, то главное, чтобы сотрудник АЗС добровольно признал свою оплошность. Не секрет, что в этом случае по закону именно он должен компенсировать водителю потраченную сумму.
Однако доказать, как было дело на самом деле, в этой ситуации очень сложно. Основная надежда — наличие аудиозаписи разговора покупателя с кассиром. Такую функцию опытное руководство все чаще использует на современных АЗС.
В любом случае, если кассир безосновательно обвиняет водителя в том, что он неправильно указал номер колонки, необходимо писать претензию руководству АЗС. Очень кстати, если найдется пара свидетелей того, что сотруднику была озвучена правильная информация при оплате топлива. Как правило, администрация, особенно, если речь идет об известных сетевых брендах, идет навстречу покупателю, и дело до суда не доходит. Иначе не обойтись без адвоката, услуги которого будут уж точно выше, чем стоимость полного бака самого дорогого топлива.