Автомобили Renault снова подорожали: Arkana — больше всех

Подорожание не коснулось лишь кроссовера Koleos, а также моделей Dokker и Dokker Stepway. А вот самая громкая новинка этого года — кроссовер Renault Arkana подорожал сразу на 16 000 — 25 000 ₽ — в зависимости от комплектации.

Популярный у наших покупателей кроссовер Renault Duster прибавил — в зависимости от уровня оснащения — 5 000 — 20 000 рублей.

По информации «Цена Авто», Renault Kaptur подорожал на 1 000 — 20 000 ₽, Logan и Sandero — от 8 000 до 10 000 ₽, а их кросс-версии стали дороже на 11 000 «деревянных».