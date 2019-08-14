Какой антирадар предупредит о выезде за стоп-линию и камерах, фиксирующих непропуск пешеходов

Видеорегистратором с «антирадаром» в машине сейчас уже никого не удивишь. И дорогим комбо-устройством «три в одном» тоже. Поэтому производителям подобных девайсов приходится жестко конкурировать за покупателя, постоянно обновляя свой ассортимент. Очередную виток этой гонке электронных вооружений закрутил бренд SilverStone, выведя на рынок свою новейшую модель: комбо-устройство «три в одном» Hybrid X-Driver — радар-детектор, видеорегистратор и информер в одном флаконе.
Максим Строкер

Новичок, испытания которого портал «АвтоВзгляд» провел одним из первых в России, выполнен в стиле популярного нынче «фотоаппаратного» форм-фактора. Компактный корпус из «глянцевого» черного и серого пластика вполне можно назвать стильным и современным.

Девайс жестко крепится к кронштейну с присоской на лобовом стекле. Понравилось, что провод питания от прикуривателя подведен именно у последнему, а не к самому гаджету. Эту компоновочную «мелочь» оценит каждый автовладелец, кто, оставляя машину на парковке, ежевечерне вынужден снимать «регик» со стекла и прятать его от глаз лихих людей.

Хотя, положа руку на сердце, Hybrid X-Driver, в отличии от многих протестированных порталом «АвтоВзгляд» аналогичных устройств, несложно устанавливать/снимать и вместе с кронштейном. Последний весьма эргономичен с этой точки зрения, а его присоска надежно «липнет» к любому стеклу и, как мы убедились, не «отстыковывается» от него ни при каких условиях, даже на самых жестоких кочках и выбоинах в асфальте.

Получив новый «комбайн», выезжаю на свой стандартный маршрут работа-дом с обязательным дефиле по родному району. Все полицейские камеры на этих улицах знаю назубок, как и то, что большинство из них используют для определения скорости не радар, а анализ изображения.

То есть узнать о присутствии «большого брата» гаджет может исключительно из собственной (регулярно обновляемой производителем) базы данных с координатами полицейских рубежей контроля.

Результат оказался крайне познавательным. Во-первых выяснилось, что четыре камеры типа «Стрелка» на моем стандартном маршруте — муляжи. Hybrid X-Driver женским голосом так и сообщил мне об этом, одновременно выводя соответствующую надпись на 3-дюймовом мониторе.

По поводу еще одной камеры, висящей на ближайшем к редакции крупном перекрестке, с удивлением узнал от тестируемого устройства, что она не просто мониторит поток машин в интересах соблюдения скоростного режима, а еще и следит за выездом за стоп-линию на светофоре.

Еще в паре мест, где несколько месяцев назад над «зебрами» появились комплексы автоматической фиксации (явно нацеленные на «непропуск пешехода»), информер корейского «комбайна» молчал «как рыба об лед». Видимо, еще не включили эти камеры и водители совершенно зря тормозят тут «в пол», едва какая-нибудь бабулька вздумает приблизиться к проезжей части…

Одним словом, Hybrid X-Driver — достаточно умное устройство. В том числе и потому распознает комплексы типов «Кордон», «Стрелка», «Крис», «Вокорд», «Бинар», «Кречет», «Визир», «Робот», «ЛИСД», «Амата», «Полискан», «MultaRadar CD» не только по их характерным сигнатурам, но и отсеивает ложные сигналя с помощью ISF-технологии, выявляя ложные сигналы не просто п особой «картине поведения».

Вобщем, ложных предупреждений за время недельной эксплуатации «корейца» припомнить не получилось. Что, на самом деле, является почти уникальным случаем в нашей практике тестирования радар-детекторов.

С другой стороны, в ходе поездок по Подмосковью «комбайн» как минимум четыре раза вовремя, метров за 800—900, предупреждал водителя о камерах-«треногах», замаскированных на фоне стоящего на обочине авто или в придорожных кустиках.

То есть, с точки зрения радар-детекторной части, Hybrid X-Driver показался нам практически безупречным аппаратом. Камеры «ловит» отлично, избыточными предупреждениями не «грузит». Включил ему режим «Смарт» — и никаких проблем.

Он сам определяет, как именно и о чем информировать владельца: на трассе сообщает о всех подряд «засадах» впереди, а в городе говорит лишь о реально значимых опасностях: камерах контроля автобусной полосы, не излучающих ничего измерителях скорости, уточняя, когда они «бьют» в корму, о контроле за превышением спид-лимита на отрезке дороги и т. п.

Кстати, в Hybrid X-Driver реализована и фирменная «сильверстоуновская» фишка: предупреждать водителя, если два «камеры» установлены вдоль дороги подряд, через короткий промежуток. Надоело слушать и даже «городские» информационные выжимки — можно нажатием кнопки оставить вместо развернутых сообщений только короткий писк.

Им устройство будет привлекать внимание к монитору, на котором высвечивается подробное описание характера притаившегося впереди полицейского рубежа контроля.

С точки зрения видеосъемки к Hybrid X-Driver, по большому счету, претензий тоже нет. Стеклянная линза, ⅓-дюймовая матрица, достаточно мощный процессор AIT8339 — вполне подходящий набор, чтобы снимать в SuperHD-качестве на 30-и кадрах в секунду. Мы сразу выставили в меню максимальное качество съемки с разрешением 2304х1296.

Результат вы можете оценить по образцу «кино», снятого в условиях очередного московского пасмурного и дождливого утра. Номера машин и детали происходящего вокруг видны более чем четко. Цвета передаются на достойном уровне.

Единственный совет. Будете когда-либо пользоваться этим девайсом — используйте карту памяти microSD объемом не менее 16Гб. Ее при максимальном качестве съемки хватает примерно на 30 минут. Если этого мало — придется «разориться» на более емкую «память».

В качестве резюме скажем, что за время эксплуатации Hybrid X-Driver мы выявили у него лишь один заметный недочет. Касается он кронштейна крепления гаджета к стеклу.

Конструкция узла такова, что допускает регулировку направления «взгляда» устройства только в вертикальной плоскости. «По горизонту» — никак. Но это, на самом деле, пристроить на лобовом стекле оптимальным образом такой комбайн можно всегда, было бы желание.

видеофиксация, видеорегистратор, антирадар
14 августа 2019
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