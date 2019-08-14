Какой антирадар предупредит о выезде за стоп-линию и камерах, фиксирующих непропуск пешеходов

Новичок, испытания которого портал «АвтоВзгляд» провел одним из первых в России, выполнен в стиле популярного нынче «фотоаппаратного» форм-фактора. Компактный корпус из «глянцевого» черного и серого пластика вполне можно назвать стильным и современным.

Девайс жестко крепится к кронштейну с присоской на лобовом стекле. Понравилось, что провод питания от прикуривателя подведен именно у последнему, а не к самому гаджету. Эту компоновочную «мелочь» оценит каждый автовладелец, кто, оставляя машину на парковке, ежевечерне вынужден снимать «регик» со стекла и прятать его от глаз лихих людей.

Хотя, положа руку на сердце, Hybrid X-Driver, в отличии от многих протестированных порталом «АвтоВзгляд» аналогичных устройств, несложно устанавливать/снимать и вместе с кронштейном. Последний весьма эргономичен с этой точки зрения, а его присоска надежно «липнет» к любому стеклу и, как мы убедились, не «отстыковывается» от него ни при каких условиях, даже на самых жестоких кочках и выбоинах в асфальте.