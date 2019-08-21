Автомобили Skoda в России подорожали и подешевели одновременно

Skoda Octavia прибавила в цене от 3000 до 7000 рублей (+0,2 – 0,6%). Теперь стартовая стоимость лифтбека в базовой версии Active с двигателем 1,6 л (110 л. с.) и «механикой» составляет 1 119 000 «деревянных». А комплектация Ambition с более мощным мотором 1,8 л. (180 л. с.) доступна уже за 1 454 000. Старый ценник остался у топового варианта Style — 1 408 000 − 1 578 000 рублей в зависимости от мощности силового агрегата.

Skoda Octavia Combi подорожала на 9 000 − 66 000 (+0,5 – 4,6%). Универсал в базовой комплектации Active на «механике» теперь обойдется в 1 502 000, а версия Ambition в зависимости от двигателя стоит от 1 642 000 − 1 847 000 рублей. Самый богатый вариант Style продается по прежней цене — от 1 754 000 до 1 959 000 «деревянных».

Зато Skoda Kodiaq стал доступнее на целых 19 000— 20 000 (-0,7%). Кроссовер в комплектации Sport Line с турбодизелем 2,0 л (150 л. с.) теперь предлагается за 2 777 000 рублей, а версия с бензиновым мотором 2,0 л. (180 л. с.) обойдется в 2 826 000. Остальные варианты Kodiaq стоят по-прежнему — от 1 457 000 до 3 001 000 рублей.