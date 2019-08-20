Портал «АвтоВзгляд» отметил пять подержанных седанов премиум-класса по цене новой Toyota Camry. Причем в рейтинге указаны автомобили стоимостью до 2 000 000 рублей, то есть даже дешевле, чем наш популярный «японец» в топовой комплектации c ценником от 2 500 000 «деревянных».

Напомним, что минимум за 1 951 000 продается переднеприводный Camry белого цвета (неметалик) с 2,5-литровым мотором мощностью 181 л. с. и шестиступенчатым «автоматом». А вот на что можно расчитывать с такими деньгами на вторичном рынке…