Toyota Camry по-прежнему остается самым популярным седаном бизнес-класса на российском рынке. По результатам семи месяцев продаж эта модель вошла у нас в десятку наиболее востребованных авто. Ценник японского седана, действительно привлекательный — от 1 573 000 до 2 499 000 рублей. Правда, и вторичный рынок за такие деньги предлагает весьма привлекательные варианты.
Портал «АвтоВзгляд» отметил пять подержанных седанов премиум-класса по цене новой Toyota Camry. Причем в рейтинге указаны автомобили стоимостью до 2 000 000 рублей, то есть даже дешевле, чем наш популярный «японец» в топовой комплектации c ценником от 2 500 000 «деревянных».
Напомним, что минимум за 1 951 000 продается переднеприводный Camry белого цвета (неметалик) с 2,5-литровым мотором мощностью 181 л. с. и шестиступенчатым «автоматом». А вот на что можно расчитывать с такими деньгами на вторичном рынке…
Audi A6
Цены на немецкий бизнес-седан Audi A6 в предыдущем поколении прошлого года выпуска начинаются от 1 800 000 рублей. Речь идет о рестайлинговых экземплярах преимущественно с 1,8-литровой «турбочетверкой» мощностью 190 л. с., которая работает в паре с семиступенчатым «роботом».
С ценником от 1 900 000 доступны полноприводные Audi A6 с 2-литровым турбомотором также 2018 года выпуска. Пробег таких машин стартует от 20 000 километров.
Если постараться, то за 2 000 000 на «вторичке» можно найти прошлогодние заднеприводные экземпляры BMW 5-серии с 2-литровым бензиновым турбодвигателем мощностью 184 л. с. и восьмиступенчатым «автоматом».
Среди двухлетних «пятерок» реально выбрать комплектации с 190-сильным турбодизелем объемом 2 л. Таких машин предлагается достаточно много, и их минимальная цена стартует от 1 700 000 рублей. Средний пробег — 100 000 километров.
Mercedes-Benz E-класса
С суммой в 1 500 000 «деревянных» можно рассчитывать на заднеприводные Mercedes-Benz E-класса 2017 года выпуска. В этой категории преимущественно предлагаются немецкие седаны с 2-литровой «турбочетверкой» мощностью 184 л. с., которая работает в паре с девятиступенчатой автоматической коробкой передач.
Среди трехлетних Mercedes-Benz E-класса можно выбрать полноприводный вариант с тем же силовым агрегатом стоиомстью от 1 700 000 рублей. Средний пробег — чуть более 100 000 километров.
Вместо нового японского седана Toyota Camry вполне уместно рассчитывать на премиальный Jaguar XF 2016 года выпуска, который обойдется минимум в 1 600 000 рублей.
За такие деньги предлагаются заднеприводные комплектации с турбдизельным силовым агрегатом объемом 2 л мощностью 180 л. с. и автоматической восьмиступенчатой коробкой передач. Полноприводные Jaguar XF с аналогичным мотором доступны минимум за 1 800 000, но встречаются они реже.
Genesis G80
Всего за 1 800 000 на вторичном рынке можно приобрести представителя корейского премиального бренда — седан бизнес-класса Genesis G80. Причем речь идет об экземплярах прошлого года выпуска, оснащенных системой полного привода.
Такие автомобили заряжены 2-литровой «турбочетверкой» мощностью 245 л. с., которая работает в паре с восьмиступенчатым «автоматом». Пробег указанных Genesis G80, как правило, совсем небольшой — в среднем 30 000 — 40 000 километров.