Дешевые узбекские автомобили Ravon возвращаются в Россию

Самая компактная модель узбекского производителя — Ravon R2, в девичестве — Chevrolet Spark. Хетчбэк оснащен 1,3-литровым мотором мощностью 85 л. с. Узбеки наверняка продолжат позиционировать машину как самый доступный автомобиль с «автоматом», но теперь это не совсем так. Цена Ravon R2 начинается от 646 000 ₽, а «двухпедальный» хетчбэк Lada Granta обойдется в 611 500 ₽. И это еще без учета спецпредложений.

Вторая модель — Ravon Nexia R3 оснащена 1,5-литровым 106-сильным двигателем, который работает, как с 5-ступенчатой «механикой», так и с 6-ступенчатым «автоматом». Цена — от 670 000 ₽.

Ravon R4, то есть перелицованный Chevrolet Cobalt, потребует минимум 678 000 ₽. Силовой агрегат у него такой же, как и у R3.

Напомним, что марка ушла с российского рынка в мае прошлого года, обосновав свое решение повышением ставок утилизационного собора и масштабной модернизацией собственных производственных мощностей. По сути, сейчас ничего нового компания не предложила, так что ожидать взрывного спроса на эти автомобили не стоит.